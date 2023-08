Mbappé et le PSG, le clash final ce lundi ‍!

Dans : PSG.

Toujours à l'écart du groupe, Kylian Mbappé va savoir en ce début de semaine s'il est encore puni par Nasser Al-Khelaïfi pour la reprise de la Ligue 1. La saison de l'attaquant vedette au PSG en dépend.

De retour d’Asie, la délégation du Paris SG a pris le week-end de repos afin de récupérer de cette tournée éprouvante au niveau de la chaleur, du rythme et des entrainements effectués par Luis Enrique pendant cette période. Sans Lionel Messi et sans Kylian Mbappé, le PSG a beaucoup moins impressionné sur le terrain, même s’il faut se méfier des apparences lors des matchs de préparation. Mais même à l’approche de la reprise de la Ligue 1, les regards sont surtout tournés vers le mercato et plus principalement vers la situation de Kylian Mbappé. L’attaquant parisien n’a pas été autorisé à partir au Japon et en Corée du Sud avec ses troupes en raison de sa situation contractuelle. A un an de la fin de son contrat, l’international français a expliqué qu’il irait au bout de son contrat pour signer ensuite au Real Madrid, ce qui a eu le don de provoquer un clash avec sa direction.

Mbappé, le petit espoir de Liverpool

Sa mise à l’écart n’a pour le moment pas débouché sur un nouveau clash, Mbappé s’entrainant avec les lofteurs sans broncher et acceptant d’être ainsi mis à l’écart pendant que le PSG prépare sa saison. Et comme le Real Madrid n’a pas non plus bronché, la situation est identique à celle du mois de juillet. De quoi provoquer certaines réactions inattendues. Malgré le démenti officiel de Jurgen Klopp en personne, Liverpool compte bien tenter sa chance pour recruter l’ancien monégasque cet été. Cela sous la forme d’un prêt payant d’un an afin qu’il rejoigne ensuite le Real Madrid en 2024. Les Reds auraient tort de se priver, même s’il y a peu de chances que le Paris SG apprécie cette formule qui lui fera perdre gros. Mbappé pourrait en tout cas être tenté de rejoindre un club qu’il apprécié énormément, si cela lui permet d’éviter une saison entière sans jouer avec le PSG.

Cette situation bloquée pourrait toutefois connaitre un nouvel épisode de taille ce lundi. C’est ce qu’annonce Fabrizio Romano, l’expert des transferts pour qui Nasser Al-Khelaïfi va décider en ce début de semaine du sort qui sera réservé à Mbappé d’ici la fin du mois d’août. Une nouvelle mise à l’écart signifiera probablement son départ avant la fin du mercato, tant le Real Madrid ne se privera pas de sauter sur l’occasion pour récupérer un joueur qu’il désire tant, et avec un an d’avance pour un prix qui sera forcément raisonnable. L’autre possibilité est que le PSG estime que la punition a assez duré, et que Mbappé peut rejoindre ses coéquipiers pour la reprise de la saison, histoire de mettre fin à cette histoire embarrassante pour tout le monde. Car peu importe la situation contractuelle, jamais l’un des meilleurs joueurs au monde n’a été ainsi mis de côté par son club de la sorte.

Mbappé stop ou encore, décision lundi

Le suspense devrait donc être en partie levé ce lundi. « De ce que l’on m’a dit, c’est qu’il y aura une décision de prise sur la façon de procéder avec Mbappé. En ce qui concerne les entrainements et sa possibilité de disputer les matchs. Cela va être fait tôt cette semaine, probablement lundi. Il y a eu beaucoup de tension ces derniers jours, et le PSG a tenté de convaincre Mbappé d’accepter une offre généreuse, comprenant une prolongation de contrat et une clause lui permettant de partir dans une vente en 2024. Le joueur et son entourage l’ont refusé car ils ont toujours l’intention de partir libre l’an prochain », a expliqué Fabrizio Romano sur CaughtOffside. Un bras de fer qui n’avance pas, et qui pourrait tout de même connaitre une pause si Nasser Al-Khelaïfi décidait de lâcher un peu de lest en réintégrant Mbappé dans son effectif ce lundi.