Mbappé est parti, Dembélé prévient le PSG

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG a réussi son entrée en lice pour la nouvelle saison de Ligue 1 ce vendredi soir sur la pelouse du Havre. Ousmane Dembélé, remplaçant, a pourtant été l'auteur d'un but décisif pour le club de la capitale.

Luis Enrique avait décidé de faire quelque peu tourner son effectif ce vendredi soir au Havre pour la reprise de la saison de Ligue 1. Ousmane Dembélé faisait partie des joueurs sur le banc. Le champion du monde 2018 est rentré en seconde période et a changé la rencontre puisqu'il a permis au PSG de reprendre l'avantage à la 85e minute d'un joli coup de tête. Dembélé sera encore une fois attendu de pied ferme cette saison par les fans et observateurs du club de la capitale. Surtout sans Kylian Mbappé, même si le départ de son ami pourrait finalement le libérer encore plus.

Ousmane Dembélé veut prendre ses responsabilités

Au sortir de la rencontre face au Havre, Dembélé n'a d'ailleurs pas manqué d'avoir quelques mots concernant Kylian Mbappé et son récent départ. « Physiquement je me sens encore un peu juste, sur mon entrée en jeu, j’ai perdu les premiers ballons mais je me suis remis dedans, petit à petit j’essaie de retrouver le rythme. Ça va être important de marquer des buts car on a perdu un joueur qui marquait beaucoup de buts, tous les attaquants vont devoir marquer car on a quand même perdu un très grand joueur. (...) Depuis que je suis arrivé au PSG, il y a une superbe relation avec les supporters, on va essayer de continuer sur cette lancée de la saison dernière et passer cette étape des demi-finales en Ligue des Champions car l’année dernière on a loupé le coche », a notamment indiqué Ousmane Dembélé, plus affamé que jamais pour aider le PSG à décrocher sa première Ligue des champions. Il y aura encore beaucoup de travail avant de pouvoir l'espérer concrètement.