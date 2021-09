Mbappé est bien l'Elu, un avocat de prestige l'assure

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Malgré les critiques subies au cours des derniers mois, Kylian Mbappé continue de faire partie des meilleurs joueurs au monde. Pour Samuel Eto'o, l’attaquant du PSG sera même le futur Messi ou Cristiano Ronaldo.

Depuis qu’il a raté son tir au but face à la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro 2021 avec le maillot de l’équipe de France, Kylian Mbappé s’est fait pas mal d'ennemis. Chouchou du public tricolore après le sacre à la Coupe du Monde 2018, l’attaquant du PSG n’est plus épargné par les critiques. D’autant qu’il s’est fait remarquer lors du dernier mercato estival, en faisant tout son possible pour quitter Paris afin de rejoindre le Real Madrid… Sifflé par certains supporters du PSG au Parc des Princes en début de saison et pointé du doigt par quelques acteurs de la L1, comme Frédéric Antonetti après la victoire du PSG à Metz mercredi, Mbappé n’en reste pas moins un top player. Élu meilleur joueur du championnat en août, l’attaquant de 22 ans enchaîne les grosses performances avec le PSG. Si bien qu’il continue de grimper dans la hiérarchie du football mondial.

« Mbappé est un joueur unique, qui sera au niveau de Messi et Ronaldo »

Encore assez loin de Cristiano Ronaldo ou de son nouveau coéquipier Lionel Messi, Mbappé sera un jour au niveau des deux légendes du football mondial. C’est en tout cas l’avis tranché de Samuel Eto'o, pour qui Mbappé aura un jour le Ballon d’Or. « Je dis toujours que Mbappé est le prochain très grand joueur. Aujourd'hui, nous avons deux phénomènes qui sont Cristiano Ronaldo et Messi, au-dessus de tout le monde, et le prochain grand joueur, c'est Mbappé. Il a tellement de qualités, il peut jouer dans n'importe quelle équipe. Erling Haaland ? C'est un très bon attaquant. Je ne vais pas dire le contraire, mais pour moi, Mbappé est un joueur unique, qui sera au niveau de Messi et Ronaldo », a lancé, sur la Cadena SER, l’ancien attaquant camerounais, qui pense donc que le PSG perdrait très très gros en laissant échapper Mbappé de manière gratuite en 2022...