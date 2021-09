PSG : L’UNFP annonce un « done deal » pour Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

Auteur d’un très bon début de saison sous le maillot du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé vient d’être élu meilleur joueur du mois d’août par l’UNFP. « HERE. WE. GO. ! Done deal entre le Parisien et le Trophée UNFP Du Joueur du Mois d'août. Visite médicale, remise du Trophée prévue très prochainement pour Kylian Mbappé, qui devient le joueur ayant remporté le plus de fois cette distinction », peut-on lire sur le compte Twitter du syndicat des footballeurs professionnels évoluant en France. Une annonce qui ne devrait pas trop plaire au PSG, puisque l’UNFP remet Mbappé en mode mercato.

En tout cas, sur ce premier mois de compétition, lors duquel il a marqué trois buts et délivré deux passes décisives en quatre matchs, Mbappé (42 %) a devancé le Marseillais Dimitri Payet (36 %) et le Clermontois Mohamed Bayo (22 %). Avec ce sixième trophée de joueur du mois, Mbappé dépasse ainsi Zlatan Ibrahimovic, le buteur suédois qui avait eu cinq fois cette distinction au cours de son passage au PSG. Un record de plus pour Mbappé !