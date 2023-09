Mbappé ‍: Didier Deschamps était prêt à humilier le PSG

Dans : PSG.

Dans l'énorme bras de fer qui l'a opposé à son club et ses dirigeants, Kylian Mbappé a pu compter sur le soutien affirmé de Didier Deschamps. Le sélectionneur national aurait clairement défié le PSG si la brouille s'était poursuivie.

La première ligne droite du championnat de France s’est terminée avec le passage en septembre, et ce sont désormais les matchs internationaux qui prennent le relais. L’équipe de France a l’occasion de déjà valider son billet pour l’Euro 2024 si toutes les planètes devaient s’aligner, ce qui serait un message très fort en terme de performance et de régularité dans ce groupe éliminatoire. Ce sera bien sûr avec les forces vives et notamment Kylian Mbappé, qui a retrouvé du temps de jeu avec le PSG après son énorme bras de fer de l’été. Cela lui avait valu une mise à l’écart musclée et notamment une absence du groupe professionnel pendant plusieurs semaines. Pas de quoi freiner sa préparation, puisqu’il a montré dès son retour après un accord à l’amiable avec ses dirigeants, qu’il avait toujours son accélération foudroyante et son sens du but. Mais que ce serait-il passé en équipe de France, si jamais le PSG et Mbappé avaient poursuivi leur bras de fer jusqu’à continuer à le priver de football ?

La réponse est claire, Didier Deschamps, qui a été le premier à demander du temps de jeu à certains joueurs pour pouvoir les sélectionner, aurait pris Kylian Mbappé dans sa liste même avec zéro minute dans les jambes. L’Equipe révèle en effet que, au coeur de son bras de fer, quand l’ancien monégasque s’entrainait avec les jeunes du club à Poissy, il s’était chauffé vertement avec Nasser Al-Khelaïfi, qui le menaçait de passer sa saison entière en tribunes. L’attaquant du PSG a trouvé du réconfort auprès de Didier Deschamps, qui lui a promis qu’il l’appellerait en Bleu en septembre même sans le moindre temps de jeu. Un soutien de poids qui a beaucoup compté moralement pour Kylian Mbappé.

Deschamps aurait tranché entre le PSG et Mbappé

Une véritable délivrance pour le joueur parisien, qui a aussi profité de ce soutien pour se persuader qu’il était dans son bon droit dans ce bras de fer. Le fait d’avoir l’appui du sélectionneur de l’équipe de France aurait aussi pu faire pencher la balance si cette embrouille s’était prolongée, car Didier Deschamps aurait justifié sa décision en s’en prenant au PSG, qui maltraite un joueur qui ne veut pas prolonger à un an de la fin de son contrat, alors que cela arrive dans absolument tous les clubs, sans sanctions de la sorte. Un scénario qui n’a donc pas eu lieu, mais si « DD » se régale aujourd’hui de voir Mbappé, Dembélé et Kolo Muani sous le maillot parisien, il n’aurait pas hésité à secouer le club de la capitale pour défendre son capitaine et meilleur joueur. Une attaque évitée donc, et qui donne aussi raison aux deux camps d’avoir calmé les choses, même si absolument aucune promesse de prolongation n’a été effectuée par Kylian Mbappé auprès du PSG pour les mois à venir.