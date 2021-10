PSG : Ibrahimovic conseiller spécial de Mbappé

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

Zlatan Ibrahimovic a complimenté Kylian Mbappé, dont il est admiratif, tout en lui délivrant de précieux conseils pour devenir encore meilleur. Selon l’attaquant suédois, le Français ne repousse pas ses limites au PSG.

Depuis le début de saison et malgré l’arrivée de Lionel Messi pour renforcer l’attaque du PSG, Kylian Mbappé porte son équipe sur le plan offensif. C’est très souvent lui qui fait basculer les matchs par un but, une passe décisive, ou les deux. Mais selon Zlatan Ibrahimovic, le champion du monde 2018 n’exploite pas encore tout son potentiel. Dans un entretien accordé à Téléfoot ce dimanche, l’ancienne star du PSG a en effet estimé que Kylian Mbappé était trop dans le confort dans la capitale et qu’il ne repoussait pas assez ses limites. Au-delà des compliments, le joueur de l’AC Milan a délivré un message très fort, tout en maniant son arrogance légendaire avec humour à la fin de sa déclaration.

« Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur »

« Mbappé, j’adore. Mais ce qu’il fait n’est pas encore assez. Il est trop dans un confort, dans sa zone. Il faut qu’il marche sur le feu et s’il marche sur le feu, il sera encore meilleur. Imaginez comment il peut devenir fort s’il se fait mal. Il faut qu’il sente le goût du sang. Tu dois être entouré de gens qui te poussent et qui t’élèvent. Mais tu n’as pas besoin d’être entouré de ceux qui te disent que tu es le meilleur. Non, non, non. Entoure-toi de ceux qui te diront que tu n’es pas assez bon et que tu dois devenir meilleur. Et tu deviendras meilleur. Voici ce que je pense de la situation de Kylian Mbappé. Il est le meilleur ? Il est dans mon top, en tout cas dans le top de ceux que j’aime. Pour les autres, il y a ceux qui sont là depuis longtemps mais pour les jeunes, il y a Mbappé, Haaland et Ibrahimovic pas besoin d’autres », a lâché Zlatan Ibrahimovic. Reste à savoir si cette déclaration peut faire office de déclic pour Kylian Mbappé. Elle pourrait en tout cas le conforter dans sa volonté de rejoindre le Real Madrid, un club où l’exigence règne plus qu’ailleurs.