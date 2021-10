OM : Payet c'est Mbappé, Messi et Ronaldo, Leboeuf s'emballe !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet est le métronome de l'Olympique de Marseille, et Jorge Sampaoli le reconnaît. Pour Frank Leboeuf, le joueur de l'OM est un des grands de la planète football.

Dimitri Payet l’a montré cette année, quoiqu’on puisse lui reprocher, il a un énorme mental. Car du mental il en a eu besoin lorsqu’en début d’année, des supporters de l’Olympique de Marseille lui ont demandé de « dégager », ces derniers étant convaincus que le joueur réunionnais, prolongé par Jacques-Henri Eyraud était un cadeau empoisonné de l’ancien président de l’OM. Loin de s’incliner face à l’adversité, Dimitri Payet a travaillé et a démontré que non seulement il avait sa place avec l’équipe de Jorge Sampaoli, mais qu’en plus il était même le vrai patron de cette formation marseillaise si flamboyante. Après le nul à Troyes, et même si le club phocéen tourne un peu au ralenti depuis quelques matchs, l’entraîneur argentin a dit tout le bien qu’il pensait de Paye de son maître à jouer. « Payet est un joueur indispensable. Même s’il n’est pas à 100 % physiquement, il a la force mentale pour influer sur l’équipe. C’est pour cela que je compte sur lui sur le terrain pour aider l’équipe », a lancé Jorge Sampaoli.

Dimitri Payet mérite-t-il de revenir en Bleus ?



Frank Leboeuf : "Bien sûr qu'il mérite. Maintenant, il n'y a pas de dispositif pour un tel joueur. L'équipe de France joue en 3-4-3 et on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour lui, tactiquement." pic.twitter.com/EgaYZiEBhG — Téléfoot (@telefoot_TF1) October 31, 2021

A quelques jours de l’annonce de Didier Deschamps concernant le groupe de l’équipe de France pour les deux matchs qualificatifs pour le Mondial 2022 que joueront les Bleus en novembre, la candidature de Dimitri Payet revient au premier plan. Et lors de Téléfoot, Frank Leboeuf s’est totalement emballé pour le joueur marseillais, même s’il admet que sa présence de Payet n’est pas assurée compte tenu de son positionnement tactique. « Bien sûr qu'il mérite sa place en équipe de France. Maintenant, il n'y a pas de dispositif pour un tel joueur. L'équipe de France joue en 3-4-3 et on a l'impression qu'il n'y a pas de place pour lui, tactiquement du moins, a expliqué le champion du monde 1998, qui estime toutefois que Dimitri Payet peut regarder les plus grands dans les yeux quand il est au sommet de son art. C'est exceptionnel ce qu'il fait. Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé, il fait partie de ces gens-là quand il est à ce niveau-là. »