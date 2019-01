PSG : La vraie raison de la sanction contre Rabiot est simple !

Dans : PSG, Ligue 1.

On l'a appris vendredi, Adrien Rabiot, qui n'a pas prolongé son contrat au Paris Saint-Germain et semble en plus refuser de partir au mercato de janvier, est actuellement à l'entraînement avec l'équipe réserve du Paris Saint-Germain. Cette décision transmise par Nasser Al-Khelaifi à Thomas Tuchel est clairement une sanction décidée par Antero Henrique contre le milieu de terrain du PSG. Mais à priori, ce départ d'Adrien Rabiot du groupe professionnel n'est qu'une solution provisoire et l'entraîneur allemand va vite retrouver le joueur français à l'entraînement au Camp des Loges.

Et Le Parisien d'expliquer pourquoi les dirigeants du paris SG tentent cette ultime manoeuvre. « Rabiot ne jouera pas avec l’équipe réserve, et sa mise à l’écart ne devrait pas excéder quelques jours (...) Au vu des règlements du football français, notamment la charte du joueur professionnel, et des recommandations habituelles de la commission juridique de la Ligue, la situation de Rabiot ne peut être que provisoire. Un pro n’a plus le droit d’être mis dans un loft plusieurs semaines. Il doit s’entraîner avec les mêmes droits que les autres, et la réserve du PSG n’offre objectivement pas les mêmes conditions de travail que celles dévolues aux partenaires de Thiago Silva. La direction du PSG souhaite juste mettre un peu plus la pression sur le joueur alors que le mercato se termine bientôt et qu’il s’agit de la dernière chance pour le club de récupérer un peu d’argent », précise le média francilien, qui estime donc que cette sanction est le dernier atout du Paris Saint-Germain afin de faire changer d'avis Adrien Rabiot et sa mère. Pas certain que cela suffise compte tenu de la rupture totale entre le clan Rabiot et le PSG.