Mbappé avait tout compris, le PSG va le regretter

Déterminé à pousser en fin de match pour battre le Borussia Dortmund, et ainsi terminer en tête du groupe, Kylian Mbappé s’est heurté à la consigne de son entraîneur Luis Enrique. Une décision qui risque de coûter cher au Paris Saint-Germain pour la suite de son parcours en Ligue des Champions.

Trois jours plus tard, Luis Enrique persiste. L’entraîneur du Paris Saint-Germain ne regrette absolument pas d’avoir demandé à son équipe de conserver le match nul à Dortmund (1-1) mercredi. Un but inscrit aurait permis aux Parisiens de chiper la première place du groupe. Mais une réalisation allemande aurait provoqué leur élimination. Kylian Mbappé, lui, était focalisé sur le premier scénario et ne comprenait pas la décision de son coach. Tout comme le journaliste Glenn Ceillier, qui craint le tirage à venir pour les huitièmes de finale de cette Ligue des Champions.

Luis Enrique sur la frustration de Kylian Mbappé à la fin de Dortmund-PSG :



« Oui je comprends, mais c'est moi qui donne les ordres. Et c'est l'une des meilleures décisions de ma carrière.



« Le seul qui avait vraiment compris cet enjeu sur le terrain, c'était Kylian Mbappé, a commenté le spécialiste d’Eurosport. C'est lui qui avait l'air de vouloir pousser jusqu'à la fin dans les dernières minutes. C'était le seul qui donnait l'impression de vouloir aller plus loin, d'aller marquer ce but qui aurait permis à Paris de l'emporter et de finir premier. Parce que lui, je pense qu'il n'a pas oublié ce qui s'est passé ces années passées, quand Paris a fini deuxième de son groupe et s'est cassé les dents sur les huitièmes de finale (contre le Real Madrid en 2022 et le Bayern Munich la saison dernière, ndlr). »

Les mauvais souvenirs de Mbappé

« Lui, il l'avait en tête. Il voulait s'éviter ça parce que derrière, quand je vois les noms sur le papier... La Real Sociedad, le FC Barcelone, c'est toujours pareil, on se dit que ce n'est pas l'équipe d'il y a quelques années. Mais il n'empêche que pour le moment, vu ce que montre le PSG depuis le début de la saison, il a l'air d'y avoir un gouffre et on peut se poser des questions sur ces huitièmes de finale qui s'annoncent très ardus pour Paris », a prévenu le journaliste déçu du manque d’ambition de Luis Enrique.