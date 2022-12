Mbappé au Real Madrid, Zidane est dans le coup

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le clan Mbappé continue de discuter avec Florentino Pérez, tâtant le terrain pour une arrivée au Real Madrid. Quatre conditions ont été dévoilées pour un tel transfert.

Kylian Mbappé se retrouve une nouvelle fois en position de force pour son avenir. Sa récente prolongation de seulement deux ans, et non trois comme annoncé dans un premier temps, lui permet de mettre son avenir sur le devant de la scène dès la fin de l’actuelle saison. Peu importe ce qu’il se passera en Ligue des Champions, l’attaquant du PSG a démontré lors du Mondial qu’il était de la trempe des grands de la planète football. Ses performances ont même relancé les supputations sur la suite de sa carrière, lui qui est en train de battre tous les records possibles avec son club ou son équipe nationale. Plusieurs fois repoussé par Mbappé et son clan, le Real Madrid ne désespère pas de récupérer un jour l’ancien joueur de l’AS Monaco. Pour cela, il est en contact permanent avec l’entourage du kid de Bondy, et notamment sa mère qui gère ses intérêts.

Un gros salaire, un gros statut et un petit frère

Ainsi, deux journaux espagnols, El Nacional et Diario Gol, annoncent que les échanges existent toujours entre le clan Mbappé et le Real Madrid, et qu’une éventuelle arrivée du numéro 7 du PSG en Espagne est toujours discutée. L’occasion pour la mère du joueur de mettre les choses au clair. Si un jour son fils envisage de rejoindre la Maison Blanche, ce sera à ses conditions. Et les principales sont au nombre de quatre, expliquent les médias espagnols. Il y a tout d’abord la question du salaire, à savoir qu’à 23 ans, Mbappé n’acceptera pas la moindre baisse sur les 50 millions d’euros par saison qu’il touche avec le Paris SG. Même si quasiment personne n’a les moyens que peut mettre l’Emir du Qatar, le Real Madrid va devoir montrer qu’il tient à tout prix à séduire Kylian Mbappé.

Et avec ce salaire, va aussi la deuxième condition, à savoir qu’il soit la tête d’affiche et la plus grande star du vestiaire. Le fait de devoir partager la vedette, notamment avec Karim Benzema en équipe de France, a beaucoup dérangé l’attaquant du PSG, qui tient à mettre les choses au clair à ce niveau. Troisième condition, elle aussi réalisable à priori, ce serait que le petit frère de Kylian, Ethan, ait également une place réservée au sein de l’académie des jeunes pousses du Real Madrid. Même si les places y sont chères, Ethan Mbappé ne démérite pas sur ses qualités individuelles entrevues lors des entrainements ou des matchs de jeunes du PSG.

La dernière condition risque toutefois d’être compliquée, car KM7 rêverait d’être entrainé par Zinedine Zidane. Le joueur actuellement au PSG est clair, si Carlo Ancelotti a tout son respect, il estime que seul Zizou pourrait encore le faire progresser sur différents aspects. Cette doublette française lui permettrait également d’asseoir son autorité sur le vestiaire, et conforterait son statut de leader, ce qui n’est pas rien dans un club habitué à gagner comme le Real Madrid. Des exigences et des discussions qui se basent sur le principe très théorique d’un retour de flamme de la part de Florentino Pérez. Ce dernier, échaudé par les derniers étés, est pour le moment, très prudent sur le sujet, même s’il entend bien en privé ne pas s’avouer définitivement vaincu, notamment après la Coupe du monde réalisée par Kylian Mbappé.