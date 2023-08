« ‍Mbappé reste ‍», il fait le discours que Paris attendait

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Eblouissant lors de la victoire du PSG contre Lens, Kylian Mbappé sait que son avenir est au coeur de toutes les supputations du côté du Parc des Princes. Alors qu'une sortie médiatique du champion du monde 2018 était attendue, il y a eu une surprise.

Depuis le début de la semaine, il se disait que le numéro 7 du Paris Saint-Germain allait profiter de son premier match de la saison au Parc pour évoquer son avenir immédiat dans la capitale ou ailleurs. Les regards étaient donc tournés vers Kylian Mbappé avant et après le match contre le RC Lens. Mais finalement, c’est avec ses pieds que le joueur de 24 ans, toujours aussi indispensable au PSG, a répondu en signant un doublé, portant ainsi son total à 151 buts en Ligue 1 sous le maillot parisien.

Cependant, et même s’il a affiché un large sourire et n’a pas du tout fait le moindre geste sous-entendant un départ imminent, Kylian Mbappé ne s’est pas exprimé et laisse donc ses supporters dans l’attente. Si la star tricolore est restée silencieuse, c’est un de ses coéquipiers qui a brisé en grande partie le suspense en faisant une déclaration évidemment très forte.

🎙️ Gianluigi Donnarumma, gardien du @PSG_inside : "Oui, Kylian va rester c'est sûr "



Le portier salue sa complicité avec Kylian Mbappé et l'apport de Luis Enrique dans le groupe. #PSGRCL #PSG pic.twitter.com/6ijAoPmaZi — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) August 26, 2023

Interrogé sur la possibilité que Kylian Mbappé parte au Real Madrid avant la fin du marché des transferts, le 1er septembre prochain, Gianluigi Donnarumma a été pour le moins très explicite. Interrogé par Alexandre Ruiz pour la chaîne Free Ligue 1, le gardien de but international italien n’a pas tergiversé sur ce sujet très sensible. « Jouer avec Kylian c’est fantastique. S’il va rester au PSG ? Oui, c'est sûr, c’est sûr », a répondu Gigio Donnarumma, sans aucune hésitation et totalement persuadé qu'il n'y aura aucune offre de dernière minute de la part de Florentino Perez et du Real Madrid comme certains le croient encore. Et le gardien de but parisien n'est pas le seul à penser que Mbappé ne bougera pas, puisque dans Le Parisien, Nicolas Sarkozy, proche du Paris Saint-Germain, confie que le meilleur buteur de l'histoire du PSG restera.

Sazkozy et Donnarumma confirment, Mbappé reste

Il est vrai que Kylian Mbappé n'a pas grand-chose de nouveau à ajouter concernant sa situation personnelle. Le joueur de 24 ans a toujours dit et répété qu'il serait au PSG lors de la saison 2023-2024, et visiblement le bras de fer avec Nasser Al-Khelaifi n'a rien changé à ses intentions. Et cela, même s'il n'a pas levé son option pour une prolongation d'un an comme il pouvait le faire avant le 1er août. Un refus qui avait provoqué le début d'une énorme crise entre Paris et son attaquant vedette, au point même de voir ce dernier être mis à l'écart de la tournée du PSG en Asie.

On ne sait pas comment les choses se sont finalement réglées entre le patron qatari et Kylian Mbappé, mais pour le bonheur des supporters parisiens et de la Ligue 1, et après les départs de Lionel Messi et de Neymar, l'un des plus grands footballeurs du monde, si ce n'est le plus grand, sera au moins un an de plus en France. L'Equipe précise d'ailleurs ce dimanche que du côté de Nasser Al-Khelaifi, on va tout faire pour prolonger le contrat de Mbappé pour au moins un an de plus.