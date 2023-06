Mbappé a été trompé, le PSG a grillé un joker

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

La saison 2022/2023 terminée, le PSG se prépare au mieux pour aborder la suivante. Kylian Mbappé attend toujours que les promesses parisiennes soient tenues.

Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé pourrait quitter le club de la capitale prochainement puisque rien ne dit qu'il fera jouer sa clause lui permettant de prolonger jusqu'en 2025 avec Paris. Le Real Madrid est toujours intéressé par le Français, surtout depuis le départ de Karim Benzema en Arabie saoudite. Paris essaye de son côté de réaliser un mercato parfait afin de vaincre ses vieux démons sur la scène européenne. Le Paris Saint-Germain devrait donc officialiser de nombreux renforts lors de ce marché des transferts, notamment dans le secteur offensif. Un attaquant est d'ailleurs encore la priorité des dirigeants parisiens. La situation de Kylian Mbappé est également étudiée avec le plus grand sérieux. Journaliste pour Foot Mercato, Santi Aouna s'est exprimé auprès d'un média madrilène pour évoquer l'avenir du vice-champion du monde.

Paris discute avec Mbappé après les fausses promesses

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

« La situation de Mbappé est toujours la même que l'année dernière. Il attend que le PSG mette en œuvre les promesses qui lui ont été données de prolonger en ce qui concerne les signatures dont ils ont discuté. Il veut un projet sportif et une équipe capable d'atteindre l'objectif de gagner la Ligue des champions. Le PSG a raté cette promesse dans son dernier Mercato et a mis la faute sur Antero Henrique. En octobre, Mbappé a fait savoir qu'il était très malheureux et qu'il était prêt à quitter le PSG. La nouvelle était vraie. Depuis lors, les choses semblent changer au PSG. Ils ciblent les profils des joueurs dont ils ont discutés avec Kylian » a expliqué le journaliste français, sur le site Madridxtra, au sujet de Kylian Mbappé.

👀 Kylian Mbappé et Zlatan Ibrahimovic ne manquent pas une miette de la finale de #RolandGarros pic.twitter.com/06faNhumhi — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) June 11, 2023

Le joueur de 24 ans attend toujours que le PSG tienne ses promesses, notamment concernant le recrutement d'un entraîneur et des renforts pour améliorer l'équipe. La prochaine saison risque d'être décisive quant à l'avenir parisien de l'ancien Monégasque, dont on a bien compris qu'il n'avait pas apprécié d'être mené en bateau par les dirigeants parisiens. En attendant ce dimanche, Kylian Mbappé assistait à la finale de Roland-Garros entre Djokovic et Ruud en compagnie de Zlatan Ibrahimovic.