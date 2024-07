Mbappé abandonne 200 millions dans les caisses du PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Désormais officiellement joueur du Real Madrid, Kylian Mbappé laisse le PSG orphelin du meilleur buteur de son histoire. Mais financièrement, le Paris Saint-Germain peut se frotter les mains.

Les supporters madrilènes ne sont pas encore retombés de leur petit nuage, oui, après tant d'années à avoir des espoirs déçus, Kylian Mbappé a cette fois officiellement signé avec le club de Florentino Perez. Du côté des fans parisiens, on préfère tourner rapidement la page Mbappé, même si ce dernier réclame toujours des salaires et des primes impayés au Paris Saint-Germain et que cela pourrait se finir au tribunal, comme l'a confirmé Fayza Lamari, la maman du capitaine de l'équipe de France. En attendant, sur le plan financier, le PSG respire nettement mieux depuis qu'il n'a plus à payer le salaire gigantesque que Nasser Al-Khalaifi avait accordé à Kylian Mbappé lors de sa dernière prolongation de contrat. Car si le meilleur buteur de l'histoire du PSG (256 buts) touchait 6 millions d'euros net par mois, soit 72 millions d'euros par an, le coût total de l'investissement parisien était colossal.

Evoquant le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain et sa signature au Real Madrid, Sky Sports révèle que c'est près de 200 millions d'euros par an que les champions de France vont économiser, primes, impôts et charges comprises suite au départ de la star tricolore. Un montant colossal, même si en contrepartie on ne saura que dans un an si sur le plan sportif le PSG n'a pas perdu beaucoup plus. En attendant, cela permet aux dirigeants parisiens d'avoir les mains encore plus libres face au fair-play financier et à l'UEFA. C'est ce que confirme José Barroso, journaliste de L'Equipe, qui ce dimanche reconnaît que le club de Nasser Al-Khelaifi est désormais « à l’aise » face au gendarme financier du football européen suite au départ de Kylian Mbappé. Au point même de pouvoir envisager un mercato d'ampleur, avec cette fois pour consigne de ne plus faire des dingueries sur le plan salarial. Les 72 millions d'euros brut de Kylian Mbappé ont servi de leçon, et il est évident que du côté du Qatar on veut retenir la leçon, tout en conservant de grosses ambitions.