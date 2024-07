Un procès Mbappé contre le PSG, sa maman lance un appel ‍!

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Au lendemain de la présentation officielle de Kylian Mbappé par le Real Madrid, sa maman, apparue très émue, a évoqué le départ de son fils du PSG. Et elle avoue que les soucis financiers avec Paris ne sont pas réglés.

Fayza Lamari avait les larmes aux yeux mardi lorsque Kylian Mbappé est apparu au stade Santiago-Bernabeu vêtu du maillot du Real Madrid. Une émotion non feinte qui en dit long sur l'attente qu'il y avait autour de cet événement forcément très marquant, mais qui témoigne de l'énorme tension qui a entouré son fils depuis des mois au PSG. Car la maman de la star française admet que la situation n'est toujours pas définitivement réglée entre Nasser Al-Khelaifi et Kylian Mbappé, le président du Paris Saint-Germain n'ayant toujours pas réglé certains salaires et des primes à son ancien joueur. Le dirigeant qatari prétend toujours avoir eu un accord avec le capitaine de l'équipe de France, ce qui n'est visiblement pas le cas. Si elle laisse le soin à son fils et à ses avocats le soin de régler cela, Fayza Lamari avoue dans Le Parisien que tout cela pourrait se terminer devant un tribunal.

Mbappé contre Al-Khelaifi, le clan Mbappé veut éviter le procès

Ce n'est évidemment pas ce qu'elle souhaite, mais Fayza Lamari ne repousse pas totalement cette possibilité que l'histoire entre Kylian Mbappé et le PSG se solde brutalement par un procès. « C’est désormais entre les mains des représentants de Kylian. Mais je fais confiance au PSG pour que très rapidement, ça rentre dans l’ordre. On vient de recevoir un courrier de réponse de leur part. Des décisions vont être prises. Parfois, dans les séparations, il faut décider qui prend la télé, qui garde les meubles ou la voiture… On en est là. J’espère que tout cela ne viendra pas ternir tout ce qu’on a vécu, qu’on ne restera pas sur ça (....) Aller au tribunal ? Si on n’a pas le choix, oui, forcément. Maintenant, j’espère vraiment que le contrat qu’on a signé il y a deux ans sera respecté. Qu’on arrête de dire Kylian a dit, n’a pas dit, a fait ça, n’a pas fait ci… Personne, en réalité, ne peut dire ce qui s’est passé, ni moi, ni les représentants du PSG, puisque depuis deux ans Kylian et le président se sont toujours vus seuls, à part une fois. Et tout ça n’a pas empêché Kylian de jouer depuis le moment de l’annonce en février », rappelle la mère de Kylian Mbappé, afin de remettre les pendules à l'heure. La balle est désormais dans le camp de Nasser Al-Khelaifi.