Mbappé à Madrid, des preuves de plus en plus folles

A l'heure où le PSG officialise la nomination de Luis Enrique au poste d'entraîneur, à Madrid la venue de Kylian Mbappé est devenue une obsession totale. Et les pires dingueries sont désormais de mise pour annoncer que l'attaquant français quittait le PSG pour signer au Real. La preuve encore ce mercredi.

L’actualité du Paris Saint-Germain sera du côté de Poissy où Nasser Al-Khelaifi va introniser Luis Enrique au poste d’entraîneur. Pour les footballeurs du PSG, l’heure est encore aux vacances, et c’est notamment le cas pour Kylian Mbappé qui sort d’une saison dantesque avec son club et avec l’équipe de France. En 2023, inutile de chercher bien loin où séjournent les joueurs, puisque ces derniers utilisent les réseaux sociaux pour donner des nouvelles à leurs supporters. C’est ainsi que tout le monde sait que Kylian Mbappé est actuellement à Miami, et que mardi soir il participait à une soirée blanche organisée par Michal Rubin, le milliardaire américain, patron de la société Fanatics, premier fournisseur mondial d'articles de sport sous licence dont on dit qu’il pourrait aussi gérer dans le futur l’intérêt de plusieurs sportifs.

Lors de cette soirée entre VIP, Kylian Mbappé a croisé Jay-Z, mais également Joël Embid, le MVP de la saison régulière NBA et d'autres stars, toutes vêtues de blanc comme l'exigeait le dress code. Ajouter à cela que quelques jours avant, le joueur du PSG avait posé sur une plage de Miami avec un tee-shirt et que ce mercredi, il apparaissait toujours avec une chemise blanche sur le balcon de son hôtel. Pour le commun des mortels, rien de bien sensationnel, mais du côté des fans madrilènes, l'emballement est total. Si Kylian Mbappé porte du blanc, c'est évidemment pour envoyer un signal très clair de son désir de porter le maillot du Real Madrid dans les plus brefs délais. Les commentaires sur ses photos Instagram sont remplis de centaines de messages de fans de la Maison Blanche, mais certains sont allés encore plus loin.

Mardi, un insider a affirmé sur les réseaux sociaux avoir la preuve que Kylian Mbappé allait rejoindre très rapidement le Real Madrid, probablement même dans les prochains jours. Pour étayer sa théorie, il a exhibé des documents étant présentés comme les virements bancaires faits par Florentino Perez au Paris Saint-Germain pour payer le transfert de Kylian Mbappé. Face à l"incrédulité générale, ce « journaliste » décidant finalement de supprimer la photo de ses preuves jugées très douteuses. Un peu plus tôt, c'est un autre fan de Madrid qui alléguait que la maman et conseillère de Mbappé qui était actuellement dans la capitale espagnole. Tout cela confirme qu'une nouvelle fois chez les Merengue on croit dur comme fer que celui qui sort d'une saison à 54 buts avec le PSG et la France, et a été le joueur le plus brillant du Mondial 2022 va signer cet été. Si ce n'est pas le cas, la colère pourrait être à la hauteur de ce délire total.