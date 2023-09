Mbappé a déjà tout prévu pour quitter le PSG

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Kylian Mbappé est finalement resté au PSG cet été malgré des rumeurs l'envoyant au Real Madrid. Le champion du monde n'a cependant pas prolongé son contrat, qui expirera en juin 2024.

Le PSG est désormais fixé sur l'effectif qu'il aura à disposition pour cette saison 2023-24. Les champions de France ont réalisé un mercato très important et pourront compter sur les services de Kylian Mbappé. Pourtant, ce n'était pas gagné d'avance. Alors que le PSG veut voir le joueur de 24 ans prolonger son contrat dans la capitale, ce dernier n'a longtemps pas considéré cette option. Si des négociations ont repris et que Mbappé a été réintégré dans le groupe de Luis Enrique, pas mal d'informations continuent de circuler sur l'avenir du capitaine de l'équipe de France. Du côté de Madrid, on croit dur comme fer que Kylian Mbappé ne prolongera pas et sera un joueur du Real à partir de l'été 2024.

Mbappé, un projet de documentaire ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Selon Planeta Real Madrid, Mbappé a déjà dit oui à un projet de documentaire pour annoncer son départ du PSG en fin de saison. On pourra le voir, à l'instar de ce qu'avait fait LeBron James dans le passé en NBA, expliquer son choix et faire ses adieux officiels aux fans parisiens et ce, comme lui l'entend. Une bonne occasion de marquer les esprits et de mettre tout le monde d'accord avec un documentaire qui ferait assurément un carton mondial. A noter que pour une partie de la presse française, des négociations se poursuivent entre le clan Mbappé et le PSG. Il est sujet d'une prolongation jusqu'en 2025 ou 2026, tout en permettant au Français d'être maître de son destin et d'avoir de toute manière une porte de sortie qui lui convient l'été prochain. Tout porte à croire donc que l'avenir de Kylian Mbappé fera encore beaucoup parler au cours de cette saison. A Luis Enrique de faire abstraction du contexte pour mener à bien ses objectifs avec le PSG.