Mauvaise nouvelle pour Sadio Mané, le PSG va adorer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans un peu plus de trois semaines, le PSG recevra le Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des champions. Pour ce choc, le club allemand ne sera pas au complet.

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et il en va ainsi dans le football comme dans tout. Prochain adversaire du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le Bayern Munich risque de venir au Parc des Princes avec un effectif sacrément allégé. Car si les forfaits de Manuel Neuer, qui s’est cassé la jambe en ski, et de Lucas Hernandez, victime d’une rupture des ligaments du genou lors du premier match de la France au Mondial, sont certains, il y avait encore un petit espoir de voir Sadio Mané être de retour pour cette rencontre très attendue face au PSG. Touché au tendon externe du genou droit avec le Bayern Munich, quelques jours avant le début de la Coupe du Monde au Qatar, l’international sénégalais avait été opéré, et son retour était annoncé autour de ma mi-février. Autrement dit, la porte était ouverte pour une participation au match aller face à Paris. Cependant, le rêve semble s’éteindre.

Sadio Mané au Parc des Princes, c'est à oublier

Alors que Julien Nagelsmann laissait récemment planer le rêve en déclarant que « si tout se passe parfaitement, Sadio Mané pourra jouer contre le PSG, mais il faudra que tout se passe très, très bien. Cependant, je ne ferai pas des pronostics précis, car je ne suis pas en mesure de le faire », Danil Gil, journaliste espagnol du Mundo Deportivo estime qu’il est évident que la star sénégalaise ratera le rendez-vous du 14 février contre Paris au Parc des Princes. « Même si la reprise est en bonne voie, l’entourage de Sadio Mané estime que disputer cette rencontre serait trop hâtif », annonce le journaliste, qui précise que si l’ancien joueur de Liverpool a repris l’entraînement, il travaille encore au ralenti et ne peut pas hausser le rythme sous peine de connaître de gros soucis physiques.