Mauricio Pochettino fait le forcing pour se faire virer du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a une nouvelle fois laissé tout le monde sur sa faim. Mauricio Pochettino est accusé de le faire exprès pour pouvoir partir cet été.

Une semaine après son sacre obtenu face à Lens lors d’une rencontre décevante dans le contenu, surtout en supériorité numérique, les Parisiens ont fini par se faire rejoindre à Strasbourg. Le match nul 3-3 est méritant pour les Alsaciens, qui n’ont rien lâché, tandis que le Paris SG s’est vu un peu trop beau. Pourtant, pas de turnover au rendez-vous, Mauricio Pochettino avait décidé de titulariser ses cadres habituels, continuant même avec sa défense à 3 axiaux, qui semble lui convenir en cette fin de saison. Cela n’a pas empêché le Paris SG de concéder trois buts, et de montrer que, non pas depuis le titre mais depuis l’élimination en Ligue des Champions, les joueurs parisiens n’y sont plus. Manque de motivation ou bérézina dans le vestiaire, le visage montré n’a absolument rien de rassurant pour l’avenir. Et cela n’étonne pas vraiment les observateurs de cette rencontre, pour qui Mauricio Pochettino n’est pas loin de tout faire pour se faire virer.

Les jeunes oubliés au PSG ?

A 3-1, j'ai un peu douté de Mauricio mais les changements tardifs lui ont permis de se remettre à l'envers. On n'oublie pas l'objectif principal de la fin de saison : les indemnités. C'est un week-end positif. — Sofiane (@___Sofiane) April 29, 2022

Maniant comme souvent l’ironie à volonté, Sofiane Zouaoui rappelle néanmoins que l’entraineur parisien semble se démener pour faire déjouer le PSG et énerver dirigeants comme supporters. Avec notamment sa décision de ne toujours pas faire jouer les jeunes, comme si le but était de plomber les négociations pour faire prolonger Xavi Simons. « A 3-1, j'ai un peu douté de Mauricio mais les changements tardifs lui ont permis de se remettre à l'envers. On n'oublie pas l'objectif principal de la fin de saison : les indemnités. C'est un week-end positif », a lancé le journaliste de Winamax TV, persuadé que l’Argentin multiplie les occasions de mettre le feu, comme sa petite phrase sur son avenir et celle de Mbappé, qu’il a été obligé de commenter après le match. « Discours incompréhensible et brouille avec les médias. C'est exactement ce qu'il faut faire. Créer une cassure pour forcer la décision. On poursuit sur cette route. Faire jouer les jeune ? Ne surtout pas montrer qu’on travaille à moyen terme », a lancé Sofiane Zouaoui, persuadé que Pochettino ne demande qu’à s’asseoir à la table des négociations pour récupérer une grosse enveloppe de 15 millions d’euros et pouvoir partir du Paris SG tranquillement cet été. C’est certainement ce qu’il va se passer, la tournure des choses en cette fin de saison n’incitant pas Nasser Al-Khelaïfi à lui confier les clés pour le prochain exercice.