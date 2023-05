Marquinhos viré du PSG, une légende refuse ce scandale

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré les nombreuses critiques sur son niveau de jeu, Marquinhos est sur le point d'être prolongé par le PSG. Une décision qui fait débat chez les supporters parisiens. Pas pour Luis Fernandez.

Depuis ce match retour contre le Real Madrid en Ligue des Champions l'année dernière, Marquinhos ne semble plus être le même défenseur. Autrefois considéré comme le capitaine courage de Paris, capable de porter les siens et même parfois de les sortir de situations désespérées, le Brésilien est désormais la cible des supporters parisiens. Une situation qui rappelle celle de son mentor Thiago Silva, qui a vécu sensiblement le même traitement au PSG. Pourtant, le club de la capitale continue de donner sa confiance à Marquinhos et devrait prochainement annoncer la prolongation de son capitaine, laquelle serait même déjà signée, mais pas encore officialisée. Si la nouvelle est mal perçue par certains fans de Paris, Luis Fernandez est lui heureux de voir le Brésilien rester et lui fait entièrement confiance pour la suite.

Luis Fernandez prend la défense de Marquinhos

« Il faut le prolonger parce qu’on peut avoir confiance en lui. Il ne va pas trahir le PSG. J’ai toujours été fan de lui. J’aime l’homme et le joueur. C’est le sérieux même. Il aime ce maillot. Il est respectueux, humble, plein d’humilité. Ce n’est pas sa meilleure saison, mais comme d’autres au club. Il a des loupés mais moi aussi, j’avais des loupés. Il va vite, il anticipe, il est fort techniquement, il n’est pas loin d’être parfait. Je suis content qu’il prolonge parce qu’il va répondre présent. Il est attaché au club, à la ville, il aime le PSG. C’est un homme bien, qui participe à beaucoup d’opérations en dehors du club pour le club, un honnête homme » a confié l'ancien joueur et entraîneur du PSG dans Lee Parisien. Malgré la réticence de certains supporters parisiens au sujet de la prolongation de Marquinhos, Luis Fernandez est lui un fan et le ne cache pas.