Marquinhos, la peur s'installe au PSG et au Brésil

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le Brésil a enchaîné une deuxième défaite de rang dans les qualifications au Mondial 2026. Battue 2-1 en Colombie, la Seleçao a peiné défensivement. Son défenseur central et capitaine Marquinhos est pointé du doigt.

Dans la très dense zone Am-Sud, le Brésil ne fait plus vraiment peur. Privée de Neymar pour toute la saison, la Seleçao est en difficulté sur un plan collectif. Battu en Uruguay 2-0 en octobre, le Brésil est tombé en Colombie jeudi soir 2-1. Les Brésiliens ne sont actuellement que cinquièmes dans la course au Mondial 2026. Avant d'affronter l'Argentine mardi soir, la panique est presque de mise au Brésil. C'est d'autant plus le cas que la défense auriverde a montré de gros signes de faiblesse en Colombie. Capitaine et défenseur central de l'équipe, le Parisien Marquinhos a été égratigné dans les analyses journalistiques au pays.

Marquinhos fautif sur le but décisif colombien

La défense brésilienne a été jugée trop tendre face aux flèches colombiennes, Luis Diaz en tête. L'attaquant de Liverpool a inscrit un doublé aux 75e et 79e minutes. Sur le second but, la responsabilité de Marquinhos est engagée. Le défenseur du PSG a mal lu la trajectoire du centre de James Rodriguez, il a été lobé et Luis Diaz a fusillé Alisson de la tête. Une erreur qui coûte cher au Brésil. Ainsi, alors qu'il a livré une bonne prestation par moments, Marquinhos est critiqué comme l'ensemble de la défense brésilienne.

Gabriel Magalhães and Marquinhos against Colombia: pic.twitter.com/zbWKWXOXRt — Pedro (@JudiasmFc) November 16, 2023

Les principaux médias locaux ont insisté sur son erreur dans leur analyse de match. BolaVIP et le média public Globo lui ont donné la note de 5/10. GauchaZH a été encore plus sévère, le créditant d'un 4,5/10 pour son match. De quoi affecter un joueur souvent fragile psychologiquement. A lui de rebondir face à l'Argentine dans la nuit de mardi à mercredi pour revenir plus léger au PSG. Les Parisiens, en difficulté en Ligue des champions, ont besoin d'un Marquinhos au top de sa forme face à Newcastle et Dortmund notamment.