Marquinhos blessé et forfait, terrible nouvelle pour le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Outre Warren Zaïre-Emery, le PSG devra se passer d'un joueur de plus contre Monaco et Newcastle.

La trêve internationale risque d’avoir un coût énorme pour le Paris Saint-Germain, puisqu’en deux matches le club de la capitale a perdu deux de ses titulaires. Vendredi, c’est Warren Zaïre-Emery qui a été touché à la cheville lors du triomphe français contre Gibraltar et sera absent jusqu'à la fin de l'année. Mais ce mercredi, Luis Enrique a appris qu’il va également devoir se passer de son capitaine, Marquinhos, probablement au moins pour les deux prochaines rencontres du PSG ce vendredi contre Monaco en Ligue 1 et mardi prochain contre Newcastle en Ligue des champions. Titulaire contre l'Argentine, le défenseur central des champions de France a cédé sa place à Nino après la pause suite à un souci à la cuisse gauche. De quoi inquiéter le joueur brésilien, qui avoue avoir des craintes.

Marquinhos est pessimiste

Se confiant à Eric Frosio, correspondant de L'Equipe et de Canal+ au Brésil, Marquinhos avoue que les délais sont très courts et que son absence va probablement le priver des deux prochains matchs, au moins, du Paris Saint-Germain. « Sur une action, j’ai senti l’ischio et après cela me faisait mal et c’est pour cela que je suis sorti. On verra ce que cela va donner, mais lors des premiers examens cela me faisait mal sur les étirements. Je vais faire de nouveaux examens en arrivant à Paris. Si je vais jouer contre Monaco et Newcastle ? Je ne sais pas, déjà je vais arriver jeudi en France, et cela va être trop proche pour le match contre Monaco vendredi. Je vais voir comment je vais me sentir dans quelques jours, et j’espère que ce ne sera rien de grave afin que je puisse jouer le plus tôt possible », a expliqué le capitaine et défenseur du PSG et de la Selecao.

Marquinhos nous raconte comment il s’est fait mal à l’ischio de la cuisse gauche, contre l’Argentine. C’est mort pour Monaco, vendredi et ça semble compromis pour Newcastle, mardi prochain #BRAARG #PSG pic.twitter.com/gfd3spzfTg — Eric Frosio (@froz91) November 22, 2023

Pour Luis Enrique, il va désormais falloir composer sans deux joueurs essentiels, et cela au moment où les champions de France n'ont pas le droit de se rater. Car si Paris a pris les commandes de la Ligue 1 lors de la dernière journée, le club de la capitale n'a qu'un point d'avance sur Nice et trois sur Monaco, qui sera son hôte vendredi soir au Parc des Princes. Et que dire de la Ligue des champions, le PSG étant en danger après sa défaite à Milan, la victoire contre Newcastle étant impérative. Deux rencontres décisives ou presque que Paris va devoir jouer sans Warren Zaïre-Emery et Marquinhos, cette pause consacrée aux équipes nationales pourrait se payer au prix fort.