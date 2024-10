Marcus Thuram au PSG, l'Inter accélère

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG compte bien recruter un nouvel attaquant dans les prochains mois et plusieurs profils sont étudiés. Marcus Thuram fait partie des pistes explorées par le club de la capitale.

Luis Enrique veut pouvoir disposer d'un effectif de joueurs restreint afin de pouvoir mieux travailler. Les idées de jeu qu'il défend ne sont pas faciles à intégrer et le souhait de l'Espagnol est d'avoir les mains libres. Cependant, Luis Enrique serait en train de se rendre compte que le PSG a besoin d'un nouvel attaquant. Randal Kolo Muani ne convainc pas et Gonçalo Ramos est encore blessé. Le club de la capitale cherche certains profils intéressants sur le marché des transferts. Selon des informations venues d'Italie, Marcus Thuram plait beaucoup à la direction du Paris Saint-Germain. Cette dernière serait même prête à faire sauter sa clause libératoire, estimée à 85 millions d'euros.

L'Inter a déjà un plan B en cas de départ de Marcus Thuram au PSG

Tutto Mercato Web rappelle notamment ces dernières heures qu'une telle rentrée d'argent ferait le bonheur de l'Inter, qui a déjà une idée pour remplacer Marcus Thuram. En effet, Jonathan David est plus qu'apprécié par les Lombards, lui qui sera en plus en fin de contrat avec le LOSC à l'issue de la saison. Sa dernière prestation face au Real Madrid en Ligue des champions, ponctuée d'un but sur penalty, n'est pas passée inaperçue. Mais avant une arrivée potentielle du Canadien, le sort de Marcus Thuram devra être scellé. L'international français, âgé de 27 ans, est régulièrement cité au PSG depuis quelque temps, alors qu'il avait failli rejoindre la capitale française à l'été 2023. Cette saison avec l'Inter, l'ancien de Guingamp a démarré fort, avec déjà 7 buts et 3 passes décisives en 8 matchs disputés toutes compétitions confondues. Une efficacité qu'aimerait sans doute bien avoir le PSG...