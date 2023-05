Marco Verratti viré du PSG par Kylian Mbappé ?

Dans : PSG.

Le flou est total au PSG autour de l'avenir de Marco Verratti, pour qui un départ est retenu par le coordinateur sportif Luis Campos.

Marco Verratti et le Paris Saint-Germain , l'histoire touche peut-être à sa fin. En effet, l'international italien ne fait plus l'unanimité au sein du club de la capitale et son départ est confirmé en interne. Coordinateur sportif du club et toujours aux manettes du mercato jusqu'à preuve du contraire, Luis Campos est favorable à un transfert cet été pour le natif de Pescara. Manchester City ou encore le Real Madrid se sont renseignés sans faire d'offre pour le moment, mais à ce jour, Marco Verratti privilégie de poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain.

Cela sera-t-il possible ? Rien n'est moins sûr. En effet, le champion de France en titre a bel et bien l'intention de chasser l'international italien de son effectif. Selon les informations du compte insider Sport Zone, un certain Kylian Mbappé est à l'origine de cette volonté du PSG de se séparer de son milieu de terrain. Le média explique qu'initialement, les deux joueurs étaient proches dans le vestiaire parisien.

Luis Campos marche avec Kylian Mbappé

Mais ces derniers mois, Marco Verratti a subitement délaissé Kylian Mbappé pour davantage se rapprocher de Lionel Messi et de Neymar. Leur relation s’est « distendue » et c’est pour cette raison que Luis Campos, qui veut toujours faire de Kylian Mbappé la pierre angulaire du projet, a pris la décision de placer Marco Verratti sur la liste des transferts. Au-delà du probable départ du milieu de terrain italien, le coordinateur sportif du PSG souhaite assouvir tous les désirs de l’ancien attaquant de l’ASM.

Comme il le souhaite, Mbappé devrait être utilisé dans un rôle de pur ailier gauche la saison prochaine avec le recrutement lors du prochain mercato estival d'un avant-centre (Kane, Kolo-Muani, Osimhen). Par ailleurs, le capitaine de l'Equipe de France a fait savoir qu'il était ultra-favorable à la venue de Bernardo Silva dans la capitale, un avis que partage Luis Campos. L'ancien directeur sportif de l'ASM a fait son maximum afin de convaincre le milieu de terrain de Manchester City de signer au PSG, où il pourrait par exemple prendre la place de Vitinha, dont l'apport inexistant est pointée du doigt… par Kylian Mbappé, lequel n'a pas terminé de faire la pluie et le beau temps à Paris en attendant son potentiel départ en 2024.