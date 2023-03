Marco Verratti accusé, il fait exploser le PSG et internet

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Auteur d'une erreur colossale sur l'ouverture du score par le Bayern Munich, Marco Verratti n'est pas le seul responsable de l'élimination du PSG en Ligue des champions. Mais le meilleur ami de Daniel Riolo prend évidemment très cher.

Le Paris Saint-Germain était encore en vie (0-0) à l'Allianz Arena, lorsque sur une relance et mis sous pression par Müller, Marco Verratti s'emmêlait les crayons et perdait le ballon dans sa surface, permettant à Goretzka de servir Choupo-Moting et d'ouvrir le score (1-0, 61e). Le PSG se retrouvait dans une position presque intenable, et forcément le milieu de terrain italien va devoir assumer la portée de sa boulette colossale, même si en première période Vitinha peut aussi s'en vouloir d'avoir raté un but tout fait. Même si le but de Gnabry (2-0,89e) a adouci la rancœur des supporters parisiens à l'encontre de Verratti, quoi qu'il soit encore à l'origine de la perte de balle, ce dernier pourrait rapidement comprendre que son erreur passe très mal.

Verratti au coeur de la colère des supporters du PSG

L'erreur de Marco Verratti qui mène au but de Choupo-Moting...



1-0 pour le Bayern 🔴#FCBPSG | #UCL pic.twitter.com/HBMiD07wzV — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 8, 2023

Même si face à ce Bayern Munich le Paris Saint-Germain n'a pas été à la hauteur, et mérite son élimination en 8e de finale de la Ligue des Champions, Marco Verratti, qui en décembre dernier a prolongé jusqu'en 2026 avec le club de la capitale, est poussé vers la sortie. « On vient de prolonger Verratti, on va prolonger Marquinhos, on va prolonger Messi, on va peut être prolongé Ramos. Kherer , Gueye, Paredes, Draxler, Icardi, Wijnaldum vont revenir au club Nasser va encore baver sur son micro. On va encore recruter un retraité. OUI C’EST LE PSG », « Verratti vraiment dégage du club j’en peux plus de ce poissard », avant même que Daniel Riolo ne fasse entendre sa voix sur RMC, lui qui depuis plusieurs saisons estime que le milieu international italien n’est pas au niveau de Paris, les fans du PSG se déchaînaient.