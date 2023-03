Le PSG dit Auf Wiedersehen à l'Europe, sans gloire !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Allianz Arena

Bayern-PSG 2-0 (aller 1-0)

Buts : Choupo-Moting (61e), Gnabry (89e) pour le Bayern

Le PSG a été incapable de bousculer le Bayern, ni de marquer un but. Les Parisiens en ont pris deux pour une nouvelle défaite 2-0 face aux Bavarois. Nouvelle désillusion européenne en huitièmes de finale pour le PSG.

Remis sur les rails par leur Classico réussi, le PSG et Kylian Mbappé allaient-ils avoir raison du Bayern ? Pas facile d'autant que les Parisiens devaient remonter le but de Coman à l'aller. Pas de temps à perdre pour Mbappé, lequel venait chauffer les gants de Sommer en angle fermé. Une des rares situations du PSG dans la première demi-heure face à des Bavarois, bien organisés et vigilants. Le Bayern non plus n'avait rien à se mettre sous la dent, à part des tirs de Musiala et Goretzka repoussés par Donnarumma. L'occasion en or arrivait pour le PSG : Hakimi pressait Sommer, Vitinha récupérait et tirait dans le but vide mais De Ligt sauvait de justesse sur sa ligne.

5/6 - Cinq des six derniers buts du Bayern Munich contre Paris en Ligue des Champions ont été inscrits par des joueurs ayant précédemment évolué au PSG (3 pour Choupo-Moting, 2 pour Coman). Exs. #BAYPSG pic.twitter.com/NiamqlUZM7 — OptaJean (@OptaJean) March 8, 2023

Après ce premier acte fermé, le Bayern accélérait en début de deuxième période. Choupo-Moting était trouvé de la tête et marquait mais son but était refusé pour le hors-jeu limite de Muller (53e). Le Camerounais allait avoir une seconde chance et ne pas la rater. Verratti était pressé par Muller et Goretzka récupérait le ballon avant de servir l'ancien attaquant parisien qui ouvrait le score. Paris réagissait derrière mais Ramos n'était pas verni. Le défenseur envoyait une belle tête repoussée parfaitement par Sommer (65e), avant de rater de peu le cadre de la même manière (83e). En fin de match, les entrants allemands faisaient la différence : Cancelo servait Gnabry en contre, lequel tuait le suspense. 2-0, le PSG a encore une fois raté son principal objectif et nourrira quelques regrets comme chaque année.