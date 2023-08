PSG ‍: Pauleta l’a fait rêver, Ramos lance un défi dingue

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Prêté avec option d’achat au Paris Saint-Germain durant ce mercato estival, Gonçalo Ramos a l’ambition de faire aussi bien que Pedro Miguel Pauleta, la dernière légende portugaise du PSG.

Messi parti, Neymar sur le départ… Gonçalo Ramos va bel et bien devenir l’une des nouvelles stars du club de la capitale française. Recruté dans le cadre d’un prêt avec une option d’achat quasiment obligatoire de 65 millions d’euros, l’ancien attaquant de Benfica veut marquer de son empreinte la saison du PSG. Titulaire lors du premier match de la saison face à Lorient samedi soir (0-0), le joueur de 22 ans a montré de belles choses. Fort d’une Coupe du Monde réussie avec sa sélection et d’un exercice prolifique au Portugal, Ramos ambitionne de marcher dans les pas de Pedro Miguel Pauleta, dernier grand attaquant portugais de Paris. Idole du Parc des Princes entre 2003 et 2008, l’Aigle des Açores est le cinquième meilleur buteur de l’histoire du PSG avec 109 réalisations. Une marque que Ramos veut dépasser, rien que ça.

« Je suis un attaquant qui veut énormément marquer »

Gonçalo Ramos espère faire aussi bien au PSG que l'une de ses idoles, Pauleta 🇵🇹



Et il est déjà prêt pour le prochain PSG / OM 🔜😌 pic.twitter.com/weEdfp8dgv — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 13, 2023

« Un style semblable à Pauleta ? Je pense que oui parce qu’il marquait beaucoup de buts et je marque aussi beaucoup de buts. J’aime être comparé à une légende du club, qui a été capitaine ici, qui a marqué beaucoup de buts, joué beaucoup de matchs et j’espère le dépasser en nombre de buts marqués (sourire). Je suis un attaquant qui veut énormément marquer. J’espère que ça arrivera. Je suis un travailleur, un joueur d’équipe. J’aime participer au jeu mais quand le moment arrive où il faut tuer et marquer, je dois répondre présent. Le fait d’avoir beaucoup joué m’a donné beaucoup de confiance. Cela a fait de moi un joueur différent. Marquer des buts aide encore plus et je suis un joueur ultra confiant », a lancé, sur Canal+, Ramos, qui rêve maintenant d’imiter Pauleta en marquant lors du Classique contre l’OM au Parc des Princes le 24 septembre prochain.