Le PSG tombe amoureux d'Ugarte, c'est réciproque

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Il est arrivé avec beaucoup d'incertitude cet été mais il a largement dépassé les attentes, Manuel Ugarte est assurément en train de devenir le nouveau chouchou du Parc des Princes. Le joueur du PSG est également conquis par son nouvel environnement.

Débarqué à Paris pour 60 millions d'euros en provenance du Sporting Portugal, presque dans l'anonymat, Manuel Ugarte a immédiatement montré pourquoi les dirigeants avaient misé sur lui. En seulement 4 matchs disputés, le milieu de terrain donne déjà l'impression d'être indispensable au PSG. Le joueur n'a que 22 ans mais affiche déjà une très grande maturité, n'hésitant pas à faire les efforts nécessaires pour gratter le plus de ballons, dans son camp tout comme chez l'adversaire avec un pressing étouffant et un volume de jeu rarement vu auparavant au Parc des Princes. Digne héritier de Blaise Matuidi, Ugarte a été recruté pour faire le sale boulot et pour l'instant, il le fait parfaitement. Forcément, une bonne adaptation aide à se sentir à 100% sur le terrain. Et vraisemblablement, ça a été le cas pour le chien de garde du PSG.

Ugarte impressionné par ses coéquipiers, il s'éclate à Paris

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Manuel Ugarte (@ugartemanu)

« Pour tout dire, je suis très heureux. Je ne m’attendais pas à ce que la ville soit si géniale. À Paris, il y a des millions de choses à faire. Quand on visite, le peu que j’en ai vu, j’adore. Pour moi, le football français est beaucoup plus physique que le football portugais. La Ligue 1 est très compétitive et puis, par le club où je joue, le coach que j’ai, des joueurs d’une telle qualité, tout ça me rend meilleur pour être à leur niveau » a confié le milieu de terrain durant une interview à Oh My Goal. Manuel Ugarte semble être conquis par Paris, son atmosphère, et ses joueurs. Un sentiment partagé par les supporters parisiens envers l'international uruguayen (9 sélections) qui réalise un excellent début de saison. Le PSG paraît déjà gagnant dans le recrutement du natif de Montevideo qui ne tarit pas d'éloges sur ses nouveaux coéquipiers.