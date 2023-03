Manu Koné au PSG, Campos prend un terrible coup de massue

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG aura pas mal de travail l'été prochain lors du mercato. Parmi les cibles du club de la capitale, Manu Koné, qui évolue au Borussia Mönchengladbach.

A Paris, la situation est plus que chaotique. Si le PSG devrait, sauf catastrophe, remporter le 11ème titre en Ligue 1 de son histoire dans les prochaines semaines, les comportements et le jeu pratiqué par le club de la capitale sont vivement critiqués. Dans ces conditions, Christophe Galtier ne devrait pas continuer la saison prochaine. Luis Campos, lui, voit son poste menacé même si pour le moment, le Portugais travaille déjà sur le prochain mercato du PSG. Et parmi les pistes que l'ancien de Lille veut explorer, on retrouve Manu Koné, qui fait les beaux jours du Borussia Mönchengladbach. L'ancien joueur de Toulouse se sait d'ailleurs convoité, même s'il ne veut pas précipiter les choses.

Manu Koné, Mönchengladbach hausse le ton

L'intérêt du PSG ne le laisse cependant pas insensible, lui qui vient de région parisienne. Actuellement réuni avec les Espoirs, Manu Koné vient d'en dire plus sur son futur et une possible arrivée dans la capitale française pour Le Parisien : « C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici. Il y a un lien logique. Mais que ce soit Paris ou un autre club, peu m’importe. Je veux juste jouer au football. À Mönchengladbach, je joue. Donc, si je dois partir, je penserais d’abord à jouer. Je vis bien les rumeurs, je ne fais pas attention à tout ce qui se dit. C’est plus mon entourage et mes amis, qui m’envoient les articles. C’est une fierté pour eux de voir mon nom associé à de grands clubs […] Après, il se passera ce qui doit se passer ». Si Manu Koné est bien intéressé par un départ, le club qui le récupérera devra néanmoins sortir le portefeuille. En effet, le journaliste Fabrizio Romano a précisé ces dernières heures que le Borussia Mönchengladbach avait fixé le prix de Manu Koné à 50 millions d'euros. Difficile dans ces conditions d'imaginer le PSG s'aligner sur ce montant, alors que le budget estival francilien sera, d'après L'Equipe, de 80 millions d'euros (sans les ventes et autres départs).