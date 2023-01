Malcom au PSG, ça devient très compliqué

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

La piste Rayan Cherki s’étant refermée, le PSG négocie avec le Zénith Saint-Pétersbourg pour la venue de Malcom. Mais cela n'est pas simple.

Les discussions se sont intensifiées au cours des derniers jours entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du Zénith Saint-Pétersbourg pour la venue de Malcom dans la capitale française. Mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs. Il faut dire que, selon L’Equipe, le PSG est contrarié par le fair-play financier et n’est pas en mesure de proposer une offre de transfert ferme et définitif au club russe. Or, il n’y a que cela qui intéresse le Zénith Saint-Pétersbourg, ou au pire un prêt avec obligation d’achat. Luis Campos est pour l’instant bloqué et rien ne dit que ce dossier va aboutir à un accord d’ici la fin du mercato hivernal, mardi à minuit. Malgré les bâtons dans les roues du PSG mis par l’UEFA, Paris continue de travailler dans le but de conclure un deal avec le Zénith pour Malcom d’ici la fin du mercato.

Les discussions se poursuivent pour Malcom au PSG

De son côté, et afin de ne perdre de temps, le Paris Saint-Germain a trouvé un accord avec l'ancien Bordelais, lequel pousse en interne pour rejoindre le champion de France en titre. Ces dernières heures, les discussions entre le PSG et le Zénith tournaient donc autour d’un prêt avec une grosse option d’achat, mais non-obligatoire. C’est la seule offre que Paris semble en mesure de proposer durant ce mercato hivernal car en parallèle, Luis Campos négocie aussi le transfert de Milan Skriniar en provenance de l’Inter Milan dès le mois de janvier. Autant dire que cette fin de mercato est tendue et placée sous le signe de la crispation pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi, qui ont les accords de Milan Skriniar et de Malcom mais qui peinent à trouver à s'entendre avec l’inter Milan et le club ruse. Il reste un peu plus de 24 heures aux dirigeants parisiens pour boucler ces deux dossiers et ainsi renforcer l’effectif à la disposition de Christophe Galtier pour la seconde partie de la saison.