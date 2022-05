Malaise au PSG sur fond d'homophobie

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Présent dans les tribunes de la Mosson, Idrissa Gueye n'a pas joué le match contre Montpellier. Le joueur du PSG aurait fait un choix lié à la campagne contre l'homophobie lancée par la LFP avec les clubs de football.

Les footballeurs du Paris Saint-Germain le savent, généralement lorsqu’ils finissent certaines soirées trop fatiguées, alors il suffit de prétexter une bonne gastro pour être ménagé par le staff du club de la capitale. Neymar y a eu droit cette saison, et même Lionel Messi a utilisé ce motif pour se remettre de la fête qui avait suivi son 7e Ballon d’Or. Jeudi, après la superbe opération caritative qu’il avait organisée, Idrissa Gueye n’a pas voulu feinter ses dirigeants en appuyant sur le même bouton, et il était donc dans le groupe pour le déplacement à Montpellier. Tout le monde était à la Mosson, car en plus le PSG partait ensuite directement vers le Qatar où une campagne de promotion très intense est prévue pendant 48 heures. Mais si l’international sénégalais était présent, il n’est pas venu s’échauffer et a suivi toute la soirée depuis la tribune du stade héraultais. Et le journal L’Equipe que cela serait lié à la campagne contre l’homophobie qui avait lieu ce week-end en Ligue 1 et en Ligue 2 à l’initiative de la LFP.

Idrissa Gueye forfait encore une fois lors du week-end de lutte contre l'homophobie

𝗛𝗼𝗺𝗼𝘀 𝗼𝘂 𝗵𝗲́𝘁𝗲́𝗿𝗼𝘀, 𝗼𝗻 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲 𝘁𝗼𝘂𝘀 𝗹𝗲 𝗺𝗲̂𝗺𝗲 𝗺𝗮𝗶𝗹𝗹𝗼𝘁



Pour la 4e saison consécutive, la @LFPfr et les 40 clubs de @Ligue1UberEats et de @Ligue2BKT se mobilisent pour lutter contre l’homophobie sur tous les terrains#17mai🏳️‍🌈⚽️#JouonsLaCollectif pic.twitter.com/BwVSZJq0Yy — Ligue de Football Professionnel (@LFPfr) May 12, 2022

Durant les matchs prévus samedi, les joueurs doivent porter un maillot avec dans le dos leur numéro aux couleurs arc-en-ciel et cela ne serait pas du goût d’Idrissa Gueye affirme le quotidien sportif, qui rappelle que l’an dernier, lors de ce même week-end consacré à la lutte contre l’homophobie, le footballeur du Paris Saint-Germain avait déclaré forfait pour « une gastro ». Interrogé sur cette histoire, Mauricio Pochettino a indiqué que le joueur était dans les tribunes pour des « raisons personnelles », l’entraîneur du PSG n’allant pas plus loin sur ce sujet forcément très épineux, puisque l’on sait aussi que le Qatar n’est pas la terre promise pour la communauté LGBT. Du côté des proches d’Idrissa Gueye, on a indiqué que ce forfait était lié à la soirée caritative de jeudi, un point c’est tout. En attendant, le milieu sénégalais est parti avec ses coéquipiers du Paris Saint-Germain à Doha. Bien évidemment, Idrissa Gueye n'est pas le premier footballeur de Ligue 1 à zapper cette opération, mais en 2022 ils sont désormais de plus en plus rares et c'est tant mieux.