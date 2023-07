Madrid fixe un rendez-vous à Mbappé pour signer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain a visiblement choisi de faire passer Kylian Mbappé pour le méchant dans le feuilleton de l'été, mais du côté du Real Madrid on se moque très clairement de l'agitation engendrée par Nasser Al-Khelaifi. Le club espagnol a une stratégie en tête et n'en changera pas.

Depuis quelques jours, les révélations se succèdent au sujet de la relation entre le PSG et Kylian Mbappé et toutes tendent à pointer du doigt celui qui a porté le club sur ses épaules la saison passée. Les fuites au sujet du courrier envoyé par Nasser Al-Khelaifi à Mbappé ou sur le mécontentement de six joueurs suite à l’interview du vice-champion du monde 2022 confirment que le club de la capitale veut faire porter le chapeau de cette situation compliquée à la star tricolore.

Reparti ces dernières heures du Cameroun, après un séjour triomphal, Kylian Mbappé n’a toujours pas riposté à ces attaques insidieuses qui ont pour but de faire basculer les supporters parisiens dans le camp des dirigeants. A Madrid, on ne veut surtout pas se mêler de cette histoire, Florentino Perez ayant décidé depuis longtemps de la stratégie de son club. Marca le confirme ce dimanche, les Merengue ne feront aucune offre cet été au PSG.

Madrid donne rendez-vous à Mbappé le 1er janvier

Dans les colonnes de Marca, José Félix Diaz, journaliste proche du président madrilène, confirme que rien n'a changé dans la tactique madrilène, malgré l'énorme coup de pression mis par Nasser Al-Khelaifi, ou les rumeurs de l'intérêt de Liverpool et d'Arsenal pour Mbappé. « Il n'y a aucun contact avec l'attaquant et encore moins avec le PSG (...) La possibilité de voir le joueur français à Santiago Bernabeu attendra le 1er janvier prochain et la signature d’un contrat. Pour cette raison, le Real Madrid ne change pas de rythme et reste distant de tout ce qui se passe avec Mbappé, Al-Khelaifi et le possible départ de l'attaquant du PSG », précise le journaliste espagnol.

Pour le Real Madrid, tout est clair, les rumeurs sur une offre à 250 millions d'euros sont totalement imaginaires dans la mesure où Kylian Mbappé a déjà prévenu qu'il serait encore au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Florentino Perez pense que cette fois le meilleur buteur de l'histoire du PSG (212 buts) ne lui fera pas à l'envers comme l'an dernier, et n'acceptera pas de prolonger, alors que Nasser Al-Khelaifi insiste pour que cela soit le cas très rapidement. Du côté de Santiago-Bernabeu, on sait que chaque jour qui passe fait baisser la valeur financière de Kylian Mbappé, mais pas son talent, et un an après avoir jubilé en faisant le show pour la prolongation de son joueur, le président qatari des champions de France risque de pleurer si Madrid tient son plan jusqu'au bout.