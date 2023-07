Le vestiaire du PSG veut la peau de Mbappé ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La guerre est lancée au PSG, et le club de la capitale a profité de la récente interview de Kylian Mbappé dans France Football pour relayer le vif mécontentement du vestiaire, y compris les recrues et Luis Enrique, sur l'attitude de l'international français.

Comme annoncé par Daniel Riolo et plusieurs suiveurs du club de la capitale, le Paris SG est en train de rentrer dans une guerre de communication avec Kylian Mbappé, et il n’est pas certain que grand monde en sorte gagnant. L’attaquant parisien a mis le feu en annonçant qu’il ne prolongerait pas son contrat, et partirait donc libre en 2024, sauf s’il était poussé dehors cet été. Une initiative prise alors que la place s’est libérée au Real Madrid avec le départ de Karim Benzema pour Al-Ittihad. De quoi agacer au plus haut point Nasser Al-Khelaïfi qui a tapé du poing sur la table cette semaine, et ne compte pas laisser Mbappé gérer sa barque tranquillement.

Le PSG choqué par les propos de Mbappé

Après la prise de parole déjà musclée pendant la conférence de presse de Luis Enrique, le dirigeant qatari a fait fuiter des indications sur un ultimatum posé jusqu’au 19 juillet pour savoir si son numéro 7 comptait prolonger son contrat au PSG. Dès lors, il y a une guerre de communication et d’image qui s’installe, avec la volonté du club parisien de salir la réputation de son attaquant vedette. Ainsi, l’interview parue ce week-end dans France Football, au cours de laquelle il tapait clairement sur le PSG qui ne l’aidait pas beaucoup à « se mettre en valeur », a fait du bruit. « Est-ce que les gens banalisent mes performances ? Oui mais, en même temps, je ne leur en veux pas. En France, on m'a vu grandir, on me voit tout le temps, au PSG tous les week-ends ou en sélection. Et ça fait des années que je marque beaucoup. Donc, pour les gens, ça devient normal. Je pense que jouer au Paris-SG, ça n'aide pas beaucoup car c'est une équipe clivante, un club clivant. Donc, bien sûr que ça attire les mauvaises langues mais ça ne me gêne pas car je sais ce que je fais et comment je le fais », a livré l’attaquant parisien avant d’expliquer qu’il avait fait le maximum en Ligue des Champions, mais qu’il ne pouvait pas faire de la magie non plus en qualifiant à lui tout seul le PSG dans les phases finales. En conclusion, il fallait plutôt voir les problèmes avec ceux qui ont construit l’effectif et le club…

Les recrues déjà fâchés avec Mbappé ?

Un tacle appuyé qui a fortement déplu dans les locaux du PSG. La preuve, cette information surprenante révélée par Kaveh Solhekol, journaliste sur Sky Sports, et confirmée par la suite sur RMC, comme quoi six joueurs de l’effectif ont fait remonter les propos de Mbappé à leur direction pour se plaindre du manque de respect de Kylian Mbappé envers ses coéquipiers et le club. Parmi les joueurs qui se sont plaints, deux des nouvelles recrues, ce qui a le don d’interpeller, mais aussi Luis Enrique qui n’aurait pas aimé cette prise de parole et aurait jugé cela comme insultant envers le PSG. La preuve, Nasser Al-Khelaïfi se demanderait désormais pourquoi l'ancien monégasque n'effectue pas une demande de transfert immédiatement si jouer au PSG est si difficile pour lui. Une communication orchestrée par le club de la capitale visant à scinder le vestiaire, en plus de déjà tenter de le faire avec les supporters. Un jeu dangereux qui risque de mal se terminer, tant les coups bas se multiplient entre les deux camps.