Luis Enrique frime en Ligue 1, Riolo l'accable

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Une semaine après avoir balayé l'OM au Parc des Princes, le PSG a été tenu en échec en déplacement à Clermont, dernier de Ligue 1. Luis Enrique doit prendre ses responsabilités.

Déçu du triste 0-0 obtenu par son équipe, l'entraîneur des champions de France a rapidement pointé du doigt l'état de la pelouse du stade Gabriel-Montpied, comme si cela suffisait à justifier une prestation très terne de la part de Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Luis Enrique le sait, dans un championnat de Ligue 1 désormais à 18 clubs, le PSG ne va pas devoir prendre de haut ses adversaires. Pour l'instant, rien d'inquiétant pour Paris, troisième derrière Monaco et Brest, mais c'est une évidence, l'ogre de Ligue 1 voyage mal cette saison. Outre ce problème loin du Parc des Princes (2 nuls et 1 victoire à l'extérieur), Daniel Riolo estime, lui, que le technicien espagnol se voit trop beau et pense pouvoir faire ce qu'il veut tactiquement sans tenir compte des autres équipes.

Luis Enrique fait des tests au PSG

Au micro de l'After, Daniel Riolo, qui explique adorer les entraîneurs comme Luis Enrique, admet ne pas comprendre à quoi joue ce dernier sur le banc du Paris Saint-Germain.« Avant de parler de la pelouse, ses choix à Luis Enrique, ils sont bizarres. Le défaut de l’entraîneur espagnol, et Pep Guardiola l’a aussi dans une autre proportion, c’est que ses entraîneurs là, que j’aime pourtant, ne sont pas tranquilles s’ils ne montrent pas qu’ils inventent un truc. Ils veulent montrer qu’ils ont un cerveau avec du jus dedans, que ça remue. Danilo-Skriniar ça n’avait pas marché, et bien, je vais le refaire pour montrer que ce n’est pas si mal. Et Marquinhos arrière gauche alors qu’il ne l’a jamais fait, pour Luis Enrique ce n’est pas grave…Au milieu, il a voulu refaire Ugarte-Zaire-Emery, mais avec Ruiz et Barcola. Sauf que Fabian Ruiz, jamais dans sa vie, il n’imagine jouer dans un milieu comme ça. On se gargarise des mouvements, mais à l’arrivée ça donne une vraie bouillie. Pour le PSG, il ne faut pas se fier au 4-0 de l’OM, car là le PSG a eu en face des joueurs professionnels, très motivés et qui leur sont rentrés dedans », fait remarquer le journaliste, qui se demande à quel moment Luis Enrique va revenir à la réalité.

Pour Luis Enrique, le prochain déplacement du Paris Saint-Germain, ce sera mercredi en Ligue des champions à Newcastle, sera un réel gros test. Et le technicien n'aura pas intérêt à faire des expériences dans sa composition d'équipe, car en face les Magpies arrivent lancés et joueront devant un stade archicomble et bouillant. Une défaite du PSG en Angleterre serait un sacré camouflet, et cette fois il n'est pas certain que les supporters du Paris SG resteront aussi sereins qu'ils le sont actuellement.