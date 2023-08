Luis Enrique en panique, il demande une recrue rapide au PSG

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Malgré une grosse présence sur le marché des transferts cet été, le Paris Saint-Germain continue à être très actif et cherche absolument à se renforcer, à tous les postes. Luis Enrique a même fait une nouvelle demande à ses dirigeants.

Si le PSG s'apprête à boucler les arrivées d'Ousmane Dembélé et de Gonçalo Ramos, cela ne veut pas forcément dire que le mercato sera terminé pour les Parisiens. Le dossier Kylian Mbappé est toujours au point mort et pourrait avoir une influence importante sur la suite des dépenses de Paris. En attendant de connaître la suite pour l'avenir du Français, le PSG a ciblé un secteur qui a encore un axe d'amélioration. La défense centrale a été grandement renforcée avec les recrutements de Lucas Hernandez et de Milan Skriniar. Concernant le côté gauche, le PSG n'est pas forcément rassuré, malgré les bonnes performances de Nuno Mendes. Trop souvent blessé, le Portugais laisse parfois Paris orphelin d'un joueur capable d'assumer le rôle de latéral gauche. Luis Enrique souhaite arranger cela.

Le PSG cherche une alternative à Nuno Mendes

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Selon les renseignements du Parisien, la direction des champions de France aimerait recruter un latéral gauche, à la demande leur entraineur en chef. Juan Bernat ne rentre pas dans les plans de Luis Enrique. Le défenseur n'était pas sélectionné lorsqu’Enrique était coach de la Roja. Il y a peu de chances que Bernat puisse avoir du temps de jeu sous les ordres du technicien espagnol. Layvin Kurzawa est considéré comme indésirable, tout comme Abdou Diallo. Le PSG veut donc un joueur qui puisse prendre la place de Nuno Mendes si la jeune pépite portugaise venait à se blesser à nouveau. Bien que Lucas Hernandez puisse évoluer à ce poste, un défenseur gauche est attendu à Paris. Pour le moment, aucune piste concrète n'a été annoncée mais le PSG a encore un peu de temps pour trouver un profil qui remplit tous les critères et qui séduit Luis Enrique.