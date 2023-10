Luis Enrique en colère, le PSG tremble

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Ces dernières semaines, Luis Enrique a fait honneur à sa réputation en se montrant très froid à l’égard des médias. Le meilleur exemple étant bien sûr son interview avec Alexandre Ruiz.

Luis Enrique et les médias, c’est je ne t’aime pas, moi non plus. Depuis de longues années, l’entraîneur du Paris Saint-Germain entretient des relations conflictuelles avec les journalistes. Lors de la dernière Coupe du monde, celui qui était alors sélectionneur de l’Espagne a même été jusqu’à faire des live sur Twitch pour boycotter les médias. Au PSG, le début de l’aventure a été plutôt fluide entre Luis Enrique et la presse mais ces dernières semaines, la tension est montée d’un cran. La défaite contre Newcastle a mis Luis Enrique en tension et après la victoire à Rennes, le coach parisien a laissé éclater sa frustration au micro d’Alexandre Ruiz. Dans son édition du jour, L’Equipe évoque le sujet.

Le quotidien national a interrogé une source interne au PSG, qui explique que les joueurs apprécient cette communication de Luis Enrique, avant tout car l’entraîneur espagnol défend toujours son groupe coûte que coûte. « Honnêtement, les joueurs ont plutôt l'impression que Luis Enrique essaye à chaque fois de les défendre en conférence de presse, donc on ne ressent pas de problème par rapport ça. Les soucis avec les journalistes, les joueurs n'en ont rien à faire, ce n'est pas du tout leur priorité de s'occuper de ça » explique cette source interne au Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé et consort se fichent royalement de savoir si Luis Enrique va boire un café avec les journalistes après l’entraînement.

Le PSG s'inquiète des relations entre Luis Enrique et la presse

Les dirigeants du PSG en revanche sont très regardants et redoutent un climat trop négatif autour du club de la capitale en raison des mauvaises relations entre Luis Enrique et les médias locaux et nationaux. « Des dirigeants en ont même parlé directement avec Luis Enrique pendant la trêve. D'abord pour avoir son ressenti sur ce contexte, ensuite pour essayer de trouver des solutions profitables pour la communication du club » écrit le journal L’Equipe, qui précise que des rendez-vous avec des journalistes en dehors des conférences de presse pourraient être organisés en présence de Luis Enrique. Le tout pour aplanir la situation et apaiser les relations. Même si cela ne doit pas être la priorité de l’entraîneur parisien…