Luis Enrique au PSG, Pedri stoppe tout

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Avec la nomination à venir de Luis Enrique, ancien sélectionneur de la Roja, le Paris Saint-Germain pourrait bien augmenter son attractivité chez les internationaux espagnols. Mais de son côté, le milieu de terrain du FC Barcelone Pedri n’envisage absolument pas une nouvelle collaboration avec le technicien.

En plus de ses compétences en tant qu’entraîneur, Luis Enrique peut représenter un atout supplémentaire sur le marché des transferts. Le futur entraîneur du Paris Saint-Germain dispose d’une certaine renommée, notamment auprès des internationaux espagnols qu’il a dirigés jusqu’à la fin du Mondial 2022. Peut-être l’occasion pour le conseiller sportif Luis Campos d’agrandir son répertoire.

Pedri fidèle au Barça

En tout cas, le Portugais, qui a déjà enregistré la signature de Marco Asensio, libre après la fin de son contrat au Real Madrid, aura du mal à convaincre Pedri. Malgré la nomination imminente de Luis Enrique au Paris Saint-Germain, le milieu du FC Barcelone n’envisage pas de le rejoindre dans la capitale française. « Ce n'est pas quelque chose auquel je pense en ce moment, répondait le Blaugrana sur la chaîne TVE la semaine dernière. Je veux rester au Barça pour de nombreuses années. Luis Enrique serait un bon entraîneur pour cette équipe. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pedri González (@pedri)

Epanoui au Barça, Pedri se montre ambitieux pour la suite de sa carrière en Catalogne. « Je n'avais jamais imaginé arriver là où je suis maintenant, mais je sais que je dois continuer à travailler parce que je veux gagner plus de titres et aller encore plus haut. (...) Nous sommes une équipe jeune qui veut progresser. On a un bon groupe avec beaucoup de qualités. On devra lutter pour tous les titres la saison prochaine. (...) En ce qui concerne la Ligue des Champions, c'est un grand regret, mais je pense que ce sera différent la saison prochaine », a annoncé le Barcelonais, désormais sous les ordres de Luis de la Fuente en sélection.