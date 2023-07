Luis Campos lâche 150 millions d’euros, et n'a plus rien dans les poches ‍!

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le mercato du PSG se poursuit avec des investissements sérieux qui sont effectués pour renforcer l'équipe de Luis Enrique. Mais Luis Campos tient aussi un double discours quand il s'agit de prolonger le contrat de Presnel Kimpembe.

Le PSG annonce une recrue par jour depuis la signature de Luis Enrique, et cela a le don de rassurer les supporters, qui se demandaient si leur équipe allait conserver son visage bien terne de la fin de saison dernière. Un renouveau est espéré, comme à chaque nouvel exercice, en attendant de savoir si cela va porter ses fruits. Mais pour le moment, le PSG a déjà dépensé officiellement plus de 150 millions d’euros, avec les 60 ME pour Manuel Ugarte, l’option d’achat levée pour Hugo Ekitike à 28,5 ME, l’arrivée de Lee Kang-In pour 22 ME et la signature ce dimanche de Lucas Hernandez pour 40 ME. D’autres recrues vont arriver pour faire grimper l’addition, mais Luis Campos a tout de même une sacrée enveloppé à sa disposition, sachant qu’il avait déjà lâché plus de 100 millions d’euros l’été dernier pour faire venir Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler, Renato Sanchez ou Nordi Mukiele.

Luis Campos craint l'UEFA

En dépit de ces grosses dépenses, le Paris SG cherche à faire savoir qu’il a des moyens limités pour dépenser sur le marché des transferts, tout comme sur les discussions pour des prolongations. C’est en tout cas le discours tenu par Luis Campos avec les nouveaux représentants de Presnel Kimpembe. Ce dernier, blessé actuellement et qui sort d’une saison quasiment blanche, espère continuer sur le long terme son aventure à Paris. Mais selon L’Equipe, si les discussions sont courtoises, aucun accord n’est trouvé. Le défenseur international est déjà dans le Top10 des salaires du club, et le dirigeant portugais jure qu’un gros contrat mettrait le club de la capitale en difficulté vis à vis du fair-play financier de l’UEFA. Si aucun départ n’est prévu cet été, Kimpembe a un contrat allant jusqu’en juin 2024, et la situation pourrait donc se tendre prochainement si le discours reste identique du côté du PSG. Au défenseur champion du monde de montrer aussi que, malgré la concurrence de Skriniar, Hernandez et Marquinhos, il a les moyens de revenir à son meilleur niveau pour mériter une prolongation et des efforts financiers de la part de son club formateur.