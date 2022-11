PSG : Luis Campos galère au mercato, Sergio Ramos jubile

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Les galères de Luis Campos risquent de faire le bonheur de Sergio Ramos lors du prochain mercato estival du PSG.

L’été dernier, la priorité du Paris Saint-Germain était de recruter un cador en défense centrale afin de concurrencer Sergio Ramos, Presnel Kimpembe et Marquinhos. Luis Campos n’avait qu’un seul nom en tête : Milan Skriniar. Les négociations se sont étendues durant tout l’été entre l’Inter Milan et le PSG et alors que tout le monde pensait que le dossier allait se décanter, il n’en a rien été : les Nerazzurri ont refusé toutes les propositions du PSG et Milan Skriniar est resté à l’Inter. Libre en fin de saison, il demeure un objectif de Paris pour l’avenir mais selon Don Balon, il est désormais acquis que Skriniar va prolonger à l’Inter. Des galères pour Luis Campos mais une excellente nouvelle pour un certain Sergio Ramos, qui surveille ce dossier avec la plus grande attention.

Sergio Ramos espère prolonger au PSG

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Le média espagnol croit savoir que Sergio Ramos, en fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, est très attentif au mercato de Paris. Et il y a une raison derrière cela : l’ex-capitaine du Real Madrid espère recevoir une offre de prolongation de contrat au PSG afin de faire au minimum une année supplémentaire dans la capitale. Sergio Ramos est toutefois conscient que dans le cas où Paris recruterait un poids lourds tel que Milan Skriniar en défense, la situation se compliquerait pour lui dans la mesure où parallèlement, les joueurs tels que Kimpembe, Marquinhos, Danilo et Mukiele vont rester au PSG. Autrement dit, l’échec de la piste Skriniar pour Luis Campos est une excellente nouvelle pour Sergio Ramos, dont l’avenir a de plus en plus de chances de s’écrire à Paris, où il est apprécié de ses coéquipiers ainsi que de Christophe Galtier.