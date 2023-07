Lloris s'éloigne, il a trouvé mieux que le PSG

Le PSG n'en est pas à une surprise près cet été sur le marché des transferts. Il se dit que de la concurrence de haut niveau viendra pour titiller Gianluigi Donnarumma.

Luis Campos est sur pas mal de fronts depuis le début du mercato estival. Le PSG veut se renforcer mais également faire partir certains indésirables. Tout se passe relativement comme prévu pour les champions de France pour le moment. Mais le PSG est encore loin d'avoir livré toutes ses surprises sur le marché. Car deux attaquants, un joueur de côté et... un nouveau gardien de but sont espérés. D'abord pour remplacer Sergio Rico, toujours en convalescence et dont la carrière est menacée, mais aussi pour imposer une concurrence à Gianluigi Donnarumma. Selon certaines indiscrétions, Luis Enrique ne serait pas un grand fan de l'Italien et aimerait le voir un peu plus mis sous pression.

