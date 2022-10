Lionel Messi utilise Beckham pour trahir le PSG et le Barça

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Après la Coupe du monde, Lionel Messi va devoir faire un choix pour son avenir alors que son contrat avec le PSG expire à la fin de la saison.

Très décevant en 2021-2022, Lionel Messi a démarré la nouvelle saison sur de très bonnes bases. En effet, le numéro 30 du Paris Saint-Germain est en feu avec déjà 12 buts et 13 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des statistiques qui prouvent que l’international argentin a retrouvé un excellent niveau. En toute logique, les performances de Lionel Messi font de La Pulga un joueur convoité dans l’optique du prochain mercato estival. Et pour cause, tandis que le PSG souhaite prolonger sa star, le FC Barcelone est également à l’affût, au même titre que plusieurs écuries de Major League Soccer aux Etats-Unis. Mais à en croire les informations du journal espagnol Sport, c’est bel et bien le Paris Saint-Germain qui mène la danse et qui a aujourd’hui le plus de chances de rafler la mise dans le dossier de Lionel Messi, même si d'autres sources annoncent un nouveau concurrent pour le PSG et non des moindres.

Le PSG en pole pour la prolongation de Messi ?

Dans son édition du jour, le média proche du Barça dévoile, lui, que le Paris Saint-Germain a pris énormément d’avance, que ce soit sur le FC Barcelone ou sur les clubs américains. En effet, Lionel Messi se sent bien au PSG après une saison d’adaptation assez difficile et ne souhaite pas spécialement changer de vie une nouvelle fois. Ainsi, une prolongation dans la capitale française à des conditions salariales similaires à celles qu’il perçoit actuellement est envisageable. D’un point de vue financier, Lionel Messi s’y retrouve et du côté sportif, l’international argentin n’est pas à plaindre non plus avec une participation assurée en Ligue des Champions dans un club qui ambitionne de remporter la compétition. A moins d’une grosse surprise, le PSG pourrait atteindre son objectif avec la prolongation de Lionel Messi. Mais comme indiqué à de multiples reprises, rien ne se décantera avant la Coupe du monde puisque l’ex-capitaine du FC Barcelone est actuellement concentré sur le Mondial qu’il espère remporter avec l’Argentine.

🚨 Inter Miami increasingly confident of signing Lionel Messi. Not fully agreed but #InterMiamiCF now expect 35yo to join & hope it gets done in coming months. Talks resume after #WorldCup2022. #PSG still want renewal + #FCBarcelona will try @TheAthleticFC https://t.co/dQgNPaYg2e — David Ornstein (@David_Ornstein) October 31, 2022

C'est d'ailleurs ce que confirme David Orstein, même si le journaliste de The Athletic annonce que l'Inter Miami, le club qui appartient à David Beckham, est lui aussi très confiant dans ses chances de convaincre Lionel Messi de quitter définitivement l'Europe et venir finir sa carrière en Major League Soccer. Des discussions entre l'Inter Miami et le clan Messi ont été initiées, mais elle reprendront après le Mondial 2022 au Qatar précise le média anglo-saxon, qui rappelle que le PSG et le FC Barcelone ont aussi des arguments à opposer à la formation de Beckham. Ce dernier, proche du Qatar, pourrait donc jouer un mauvais tour à Paris, même si l'Emir a demandé à Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos de faire le forcing pour prolonger coûte que coûte le contrat de Leo Messi, lequel a fait entrer Paris dans une nouvelle dimension, au moins sur le plan du marketing.