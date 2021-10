Lionel Messi, un début de malaise au PSG ?

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Sorti à la pause lors du match PSG-LOSC, en semblant être blessé, Lionel Messi a été inexistant pendant 45 minutes et cela commence à inquiéter.

Déjà privé de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino avait décidé d’aligner Lionel Messi vendredi soir face à Lille, l’entraîneur argentin du Paris Saint-Germain étant convaincu que les soucis physiques rencontrés cette semaine par la Pulga ne pouvaient pas l’empêcher de jouer contre le champion de France en titre. Le sextuple Ballon d’Or a donc débuté contre le LOSC, mais n’a jamais semblé être dans le coup. Et s’il a disparu après la pause, le PSG a rapidement fait savoir qu’il s’agissait non pas d’un choix tactique de Pochettino, histoire de désamorcer une éventuelle polémique, mais d’une gêne musculaire qu’il ne fallait pas aggraver. Il n’empêche, on attend toujours le match référence de Leo Messi depuis qu’il a signé avec le club de la capitale, et ce n’est pas son but face à Manchester City, aussi superbe qu’il soit, qui peut évacuer toutes les questions autour de la star argentine. Leonardo a beau avoir rappelé que l’ancien Barcelonais avait passé plus de temps avec l’équipe d’Argentine qu’avec le PSG depuis qu’il était arrivé à Paris, cela n’explique pas tout.

Lionel Messi n'arrive à rien avec Paris ?

Sur la chaîne L’Equipe, Dave Appadoo se demande quelles étaient les motivations de Mauricio Pochettino au moment de mettre la Pulga dans son onze de départ face à Lille. « Lionel Messi n’aurait pas dû jouer. Il était incertain jusqu’à très longtemps cette semaine, il s’est entraîné à part. Je ne sais pas si avec l’absence de Kylian Mbappé, il le fallait un minimum sur le terrain ? A partir du moment où lui se déclare apte pourquoi pas. Maintenant, je pense que globalement Lionel Messi n’est pas prêt, qu’il ne joue que des coups. Et à partir du moment où il y avait déjà une espèce d’alerte sur lui, je pense qu’il fallait préserver en sachant qu’il y avait un match à venir en Ligue des champions. Sa production contre Lille démontre qu’il n’était pas prêt à jour, ni même à prendre le risque de certaines initiatives. Sa prestation n’était pas catastrophique, c’était fantomatique. On juge la forme sur sa qualité de frappe, et sur coup-franc, c’est au moins cadré, mais rarement à côté. Mais là sur son coup-franc, il a tué une mouette », a ironisé le journaliste, désolé de voir Lionel Messi se morfondre sur la pelouse du Parc des Princes. Il faut désormais savoir si cette sortie après 45 minutes de jeu cache un souci plus sérieux, cela alors que le PSG se déplace mercredi en Allemagne avec la possibilité de d'ores et déjà se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en cas de victoire à Lepizig.