Lionel Messi trahit le PSG, la Pulga a un gros secret

En fin de contrat avec le PSG à la fin de la saison, Lionel Messi négocierait déjà son avenir avec un autre club sans avoir prévenu les dirigeants parisiens.

Le doute est total au sujet de l’avenir de Lionel Messi à un peu plus de six mois de la fin de la saison. Pleinement concentré sur la Coupe du monde qu’il s’apprête à disputer avec l’Argentine, le n°30 du Paris Saint-Germain ne sait pas encore de quoi son avenir en club sera fait. Et pour cause, Lionel Messi sera en fin de contrat avec le PSG en juin prochain et à priori, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont grandement envie de le prolonger, tant l'impact sportif et marketing du septuple Ballon d'Or est énorme. Cela étant, Lionel Messi n’est pas encore certain de vouloir poursuivre sa carrière en Europe. A 35 ans, la tentation d’une pré-retraite aux Etats-Unis est tentante, d’autant que David Beckham est prêt à lui offrir un pont d’or afin qu’il rejoigne sa franchise de l’Inter Miami.

Messi en discussions avec l'Inter Miami ?

A en croire les informations divulguées par El Chiringito en Espagne, en toute discrétion, les négociations ont déjà commencé entre l’Inter Miami et le clan Messi. En effet, le média croit savoir que la légende argentine est actuellement en discussions avec le club de Major League soccer dans l’optique d’un futur contrat la saison prochaine. Le journaliste José Alvares annonce que le club floridien a sollicité le joueur afin d’entamer des négociations dès maintenant, et cela même si officiellement la Pulga a prévenu qu'il ne voulait pas être perturbé par ce sujet, préférant se focaliser à 100% sur le Mondial au Qatar où l'Albiceleste est une des équipes favorites. Actuellement, l’Inter Miami a déjà deux joueurs sur les trois possibles hors-salary cap et la troisième place serait réservée au sein du club américain à un certain Lionel Messi.

Le PSG peut onc commencer à trembler, alors que Lionel Messi peut également activer une troisième année de contrat à Paris, ce qu’il n’a pas fait pour le moment. Outre le Paris Saint-Germain et l’Inter Miami, le FC Barcelone courtise également son ancien capitaine mais à priori, le Barça est la destination la moins probable pour Lionel Messi en raison des difficultés financières du club catalan et de ses relations plus que tendues avec Joan Laporta. Du côté des champions de France, on est encore d'une confiance absolue à l'image de ce qu'a dévoilé ce lundi matin le compte de l'insider @PSGInside_Actus : « Lionel Messi a bien reçu une proposition de prolongation avant de partir pour la coupe du Monde. Le joueur se plaît de plus en plus à Paris. Il donnera sa réponse au plus tard fin Janvier. A Paris ils sont très confiant. » Reste à savoir si Lionel Messi a tout dit à Nasser Al-Khelaifi.