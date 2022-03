Lionel Messi tire la L1 et Moses Simon vers le haut

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Depuis son arrivée en Ligue 1 l'été dernier, Lionel Messi est passé d'icône intouchable à génie critiqué par tous. Son faible rendement et les difficultés du PSG ont contribué à ternir sa réputation mais pas pour le Nantais Moses Simon.

Dimanche dernier, l'image et surtout le son ont fait le tour du monde. Le septuple ballon d'or Lionel Messi était conspué par le public du Parc des Princes face à Bordeaux. Un affront terrible pour l'un des plus grands joueurs de tous les temps mais l'expression du malaise suscité par ses prestations avec le PSG. Depuis son arrivée dans la capitale, l'Argentin est bien loin de ses performances barcelonaises en terme de buts marqués. Surtout, il ne fait pas une forte impression visuelle aux supporters et aux observateurs avec un manque d'intensité voire d'envie à certains moments. Certains évoquent déjà un Messi en situation de préretraite en Ligue 1.

Moses Simon défend Messi, un joueur très important pour la L1

Amoureux de sa vie à Barcelone et de son club de toujours, le Barça, Lionel Messi a peut-être le blues. De là à penser qu'il ne respecte pas totalement le championnat de France, il y a plus qu'un pas. Pourtant, certains estiment que c'est le cas et questionnent la pertinence de son arrivée dans l'Hexagone. Le PSG et la Ligue 1 doivent-ils regretter la venue de Lionel Messi ? Non pour le joueur nigérian du FC Nantes, Moses Simon. Ce dernier mesure sa chance d'évoluer face à cette légende du football.

Lionel Messi and Neymar are being jeered by some PSG fans every time they touch the ball vs. Bordeaux 😳 pic.twitter.com/2Q3wi5fhZM — B/R Football (@brfootball) March 13, 2022

« Nous savons tous que Messi est un grand joueur. Donc, tout le monde était content quand on a appris qu'il venait en Ligue 1 pour jouer au PSG. Nous avons eu de bons sentiments à l'annonce de sa venue au PSG. C'est bon pour les joueurs, c'est bon pour la ligue française car nous avons tous senti que sa venue en Ligue 1 élèverait le niveau de jeu de chaque joueur. Nous devons tous travailler dur pour très bien jouer contre Messi et le PSG sur le terrain. Messi est l'un des meilleurs joueurs à avoir jamais foulé un terrain de football. Sa présence en Ligue 1 est très bonne pour le football français », a t-il indiqué au site TribalFootball.com. Par ces paroles, Moses Simon rappelle que la présence de Lionel Messi reste l'un des coups footballistiques de l'année et que la Ligue 1 en profite pleinement.