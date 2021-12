Lionel Messi, son fantôme a signé au PSG

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Aligné à la pointe de l’attaque du PSG contre Monaco dimanche soir, Lionel Messi a encore livré une prestation décevante…

Les matchs se suivent et malheureusement pour le Paris Saint-Germain, ils se ressemblent pour Lionel Messi. Malgré un bilan positif en Ligue des Champions, l’international argentin ne parvient pas à convaincre. Il faut dire qu’en Ligue 1, le Ballon d’Or n’a marqué qu’un petit but et la plupart du temps, il déçoit avec des prestations en demi-teinte. Ce fut encore le cas ce dimanche soir à l’occasion du match contre Monaco. Aligné en faux numéro neuf avec Di Maria et Mbappé à ses côtés, Lionel Messi n’a pas pesé bien lourd sur la défense monégasque. Au lendemain du match et cela malgré la victoire du PSG, le constat de L’Equipe est implacable avec un 4/10.

🗣💬 "Messi actuellement il y a l'excuse de 'c'est Messi' justement qui le sauve un peu. Moi Messi je vais commencer à en avoir marre."



🔴🔵 Adan supporter du PSG ne voulait pas de Messi dans son effectif cette saison. #RMClive pic.twitter.com/XMmCuLHvZM — After Foot RMC (@AfterRMC) December 12, 2021

« Aligné sur le papier en faux 9, il a beaucoup navigué. Les Monégasques l'ont bien serré dans sa zone fétiche aux 18m. À part son décalage dans le bon timing pour Mbappé (45e) et son poteau (71e), il a connu un déchet inhabituel (8e, 38e, 44e, 52e, 57e, 70e). Même sur coup franc (28e, 65e) » analyse le quotidien national. Sur l’antenne de RMC, Daniel Riolo n’a pas été plus tendre avec Lionel Messi qu’il compare à un artiste en fin de parcours. « Parfois, avec Messi, j'ai l'impression de voir l'artiste dans son dernier tour de piste. Ca fait de la peine parfois. Peut-être que sur un ou deux matchs, il peut t'enchanter. Quand on le voit là, comme ça, on est a des années lumières de ce qu'on a vu de lui » regrette Daniel Riolo, qui aimerait voir le Messi du FC Barcelone au PSG mais qui a bien conscience que l’Argentin aura du mal à retrouver le niveau colossal qui était le sien il y a encore quelques mois.