Lionel Messi, ses enfants menacent le PSG

L'avenir de Lionel Messi au PSG reste toujours aussi flou. Le prodige argentin n'a pas prolongé et son départ devient de plus en plus probable. Est-ce pour le Barça ? D'abord réticent à revenir en Catalogne, la Pulga se voit pressé...par ses enfants.

Il y a encore quelques semaines, la Catalogne semblait appartenir au passé pour Lionel Messi. Déçu de la manière dont il avait du quitter le Barça à l'été 2021, l'Argentin ne comptait plus y retourner comme joueur. En plus, il se disait de plus en plus heureux et intégré au PSG. Après avoir soulevé la coupe du monde au Qatar, on le pensait parti pour signer un an de plus dans la capitale française. Surtout que le club catalan, revenu à un bon niveau en championnat mais encore loin du compte en Coupe d'Europe, a toujours des finances dans le rouge et se retrouve encore pris dans des polémiques sur ses finances et surtout sur ses relations avec les arbitres espagnol. Pas de quoi inciter le septuple Ballon d'Or à retourner au Camp Nou pour une dernière danse sous le maillot barcelonais.

Lionel Messi à Barcelone, la famille pousse

Cependant, l'enthousiasme de décembre a rapidement disparu du côté des champions de France, car Lionel Messi tarde à dire oui aux dirigeants parisiens, se laissant encore le temps de la réflexion. La thèse d'un départ de la Pulga l'été prochain apparaît de plus en plus crédible. Reste à savoir où atterrirait le champion du monde argentin. A l'Inter Miami ? Dans le Golfe ? Ou au FC Barcelone ? Si cette dernière option semblait impossible il y a peu, à cause des rancœurs du joueur envers Joan Laporta, elle a repris du volume ces derniers jours. Mundo Deportivo croît plus que jamais à un retour du génie argentin à Barcelone. Sa famille serait le facteur clé de sa décision et notamment ses trois fils, dont l'ainé, Thiago (10 ans) avait eu beaucoup de mal à vivre le départ de son père au Paris Saint-Germain, tant il avait ses repères dans la capitale catalane.

Le journal catalan affirme que les trois enfants de Lionel Messi regrettent leur vie en Catalogne et veulent y retourner au plus vite. « Tant que Leo n'a pas prolongé avec le PSG, tant qu'il n'a pas signé à Miami ou en Arabie, tout reste ouvert. Et Castelldefels manque beaucoup à ses enfants », écrit le quotidien dans ses colonnes. Connaissant l'attachement du joueur à sa petite famille, cela pourrait être déterminant. La preuve, il avait eu beaucoup de mal à s'adapter à la vie parisienne, au point de penser à quitter le Paris SG plus tôt que prévu la saison dernière. En plus, la colère de Lionel Messi vis-à-vis de Joan Laporta s'est calmé, au point même d'avoir rencontré le président catalan dernièrement. Reste une question essentielle qui ne pourra être résolue par les enfants de la star argentine : comment le Barça paiera le salaire de Lionel Messi ? La porte s'est en tout cas ouverte récemment, et Xavi l'a bien senti, l'entraineur catalan s'étant empressé de faire comprendre que Messi pouvait revenir à sa guise chez le leader de la Liga.

Du côté du PSG, on pense avoir les arguments pour conserver le septuple Ballon d'Or, et ce dernier est conscient que c'est alors qu'il est à Paris qu'il a vécu le meilleur moment de sa carrière, à savoir gagner la Coupe du Monde avec l'Argentine. Et cela pèse aussi, d'autant qu'on prête l'intention à Leo Messi de pousser sa carrière internationale jusqu'en 2026. Alors, si les trois fils de Messi pèsent pour le Barça, et que son épouse est, elle, favorable à Miami, le Paris Saint-Germain croit toujours pouvoir rafler la mise, même si du côté des supporters historique du club de la capitale on n'est pas plus emballé que cela par l'idée d'une prolongation d'un joueur qui semble choisir ses matchs.