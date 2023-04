Lionel Messi se moque du PSG, le Qatar craque

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’avenir de Lionel Messi est toujours incertain, alors que l’Argentin a désormais peu de chances de prolonger son contrat en faveur du PSG. Et du côté de Doha, on commence à légèrement s'agacer du comportement de celui qui a gagné son premier titre Mondial en décembre au Qatar.

Il y a tout juste quatre mois, Lionel Messi était à deux doigts de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain. Le bail de l’international argentin expire en effet au mois de juin prochain et un accord de principe avait été trouvé entre Nasser Al-Khelaïfi et l’entourage de la Pulga pour une prolongation de deux ans. Et cela à des conditions salariales équivalentes avec ce que perçoit Lionel Messi actuellement. L’accord verbal semblait entériné, mais finalement rien n’a été signé et à force d’attendre, les deux parties se sont éloignées de plus en plus et probablement irrémédiablement au grand désespoir des fans parisiens de Messi.

Au point qu’à ce jour, une prolongation de Lionel Messi au PSG parait purement et simplement inenvisageable. Luis Campos n’a finalement plus l’intention de conserver l’ex-capitaine du FC Barcelone puisque le coordinateur sportif du PSG souhaite rajeunir l’effectif et bâtir l’attaque parisienne autour de Kylian Mbappé. Dans les hautes sphères du club, au Qatar notamment, on est moins catégorique au vu de ce que rapporte Lionel Messi sur le plan du merchandising du club. A en croire les informations d’El Chiringuito, un média qui ne roule pas pour le Paris Saint-Germain, le cas du champion du monde 2022 commence tout de même à crisper à tous les étages du club.

Un départ de Messi inévitable au PSG ?

Et pour cause, Lionel Messi donne l’impression aux dirigeants du PSG de mener tout le monde en bateau. Un coup intéressé par une prolongation, l’Argentin donne le jour suivant le sentiment de vouloir quitter le club à tout prix. Et à force de ne pas s’exprimer et de ne pas se positionner, Lionel Messi est en train de perdre au sein du club parisien les rares personnes qui souhaitaient encore le voir prolonger. Dès lors, un départ prend encore davantage d’épaisseur. Reste à voir vers quelle destination puisque que l’Arabie Saoudite, l’Inter Miami et le FC Barcelone sont intéressés, même si seul les clubs saoudiens sont en mesure de s'aligner sur le salaire actuel de Leo Messi à Paris. Ces derniers jours, la piste d’un retour au Barça a pris de l’épaisseur, Xavi ou bien encore Robert Lewandowski s’étant exprimés en ce sens publiquement. Mais compte tenu de l'énorme poids marketing du septuple Ballon d'Or, une nouvelle surprise n'est pas à écarter totalement.