Cracher sur Mbappé, une triste opération se déclenche

Le PSG reprendra le chemin de l'entraînement dans une semaine, et sauf retournement de situation, Kylian Mbappé sera au rendez-vous. Du côté de Madrid, l'attitude de la star française agace, au point même que les médias tentent de s'attaquer à l'image de l'attaquant parisien.

« Mbappé ressemble à un comptable ». Voilà le genre de titre que l'on peut trouver à la Une des médias espagnols concernant le possible transfert du buteur français du Paris Saint-Germain, et le footballeur aux 54 buts cette saison n'est pas le seul à prendre cher, puisque sa maman, Fayza Lamari, n'échappe pas non plus aux attaques sur l'aspect financier de la gestion de la carrière de Kylian Mbappé. Depuis quelques jours, et faute d'en savoir plus sur l'état des négociations entre l'attaquant de 24 ans et le Paris Saint-Germain, certains s'attaquant désormais à l'image du footballeur français en laissant entendre que lui et son entourage ne penseraient qu'à l'argent, au point même de gérer sa carrière uniquement sur des critères financiers.

Mbappé visé par des critiques en Espagne

Ce lundi, dans les colonnes de Marca, Roberto Palomar, qui est un des principaux éditorialistes du quotidien sportif proche du Real Madrid, tire à boulets rouges sur Kylian Mbappé. « Il est logique et humain que chacun veuille obtenir le maximum de retour financier sur son activité professionnelle. Mais, il est des domaines dans lesquels, lorsque ce besoin financier est comblé et même au risque de tomber dans la cupidité en sacrifiant ce que l'on aime, cela peut être contre-productif. Mbappé en est un exemple vivant (…) Mbappé ressemble à un comptable : le temps qu'il lui reste au PSG, ses manœuvres pour renouveler son contrat, sa prime de fidélité au club français, sa prime de transfert s'il part libre, ce qu'il demande au club pour partir, son double jeu, ses déclarations erratiques et peu convaincantes… », balance le journaliste, qui n'est pas le seul à se livrer à ce petit jeu.

D'autres médias, dont le très madrilène DefensaCentral, s'en prennent non seulement au vice-champion du monde 20022, mais également à sa mère, accusée, elle aussi, de ne faire ses choix que par pur appât du gain. Fayza Lamari fait l'objet de vives critiques, certains allant même jusqu'à conseiller à Kylian Mbappé de ne plus confier ses intérêts à sa maman sous peine de se perdre dans sa carrière. Bien évidemment, toute cette campagne masque difficilement l'inquiétude qu'il y a du côté des Merengue concernant un possible nouvel échec des négociations avec celui qui a déjà échappé trois fois à Florentino Perez. Le Paris Saint-Germain n'est jamais aussi fort que lorsqu'il est sous pression et la petite musique d'une nouvelle prolongation commence à monter du côté des champions de France. Alors, pour préparer un éventuel échec, l'Espagne hausse le ton et veut faire croire que tout est une histoire d'argent, comme toujours lorsqu'il s'agit du PSG.