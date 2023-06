Lionel Messi officialise son départ du PSG ‍!

Avant même le dernier match du Paris Saint-Germain ce samedi contre Clermont au Parc des Princes, Lionel Messi a annoncé son départ du club de la capitale. En fin de contrat avec le PSG, le champion du monde argentin ne prolongera pas.

Vendredi soir, les champions de France ont officialisé le départ de Sergio Ramos, mais cette fois Lionel Messi n’a laissé le soin à personne de dire qu’il quittait le PSG. Dans un entretien accordé à ESPN Argentine, relayé sur les réseaux sociaux, le septuple Ballon d’Or a tenu à remercier le club de la capitale pour les deux années qu’il a passées sous le maillot parisien. « Je suis très heureux d’avoir pu représenter le PSG. J’ai vraiment apprécié de jouer dans cette équipe et avec de si bons joueurs. Je tiens à remercier le club pour cette merveilleuse expérience », a confié l'ancien joueur du FC Barcelone. Arrivé il y a deux ans à Paris, après avoir été poussé vers la sortie par le Barça, Leo Messi n'a pas dévoilé sa prochaine destination. Mais ce samedi, le quotidien sportif catalan affirmait que le club saoudien d'Al-Hilal avait prévu d'officialiser la signature de la Pulga le 6 juin prochain. À noter que quelques minutes après avoir mis son article en ligne, le média argentin, qui diffuse les matchs du PSG, l'a retiré, laissant probablement le soin à Paris de communiquer.

Leo Messi says goodbye to PSG: “I am happy to have been able to represent PSG — I really enjoyed playing on this team and with such good players”, told ESPN. 🔴🔵👋🏻 #PSG



“I want to thank the club for a wonderful experience in Paris”. pic.twitter.com/9kBorIdYBb