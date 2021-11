Lionel Messi, le PSG a fait un braquage pour Pierre Ménès

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

L’été dernier, le Paris Saint-Germain n’a pas lésiné sur les moyens pour accomplir l’un des grands rêves des Qataris, à savoir ramener Lionel Messi au Parc des Princes.

En vue de l’année 2022, celle de la Coupe du Monde au Qatar, les propriétaires du PSG voulaient s’offrir la plus belle équipe possible. Pour cela, Nasser Al-Khelaifi a pris d’énormes décisions. Après avoir prolongé le contrat de Neymar en fin de saison dernière, Paris a effectivement bloqué le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid tout en sécurisant le futur de Lionel Messi. Désormais, le club de la capitale française peut se targuer d’avoir le plus beau trio offensif du monde avec le Brésilien, le Français et donc l’Argentin. Une attaque qui coûte énormément d’argent, sachant que Messi touche par exemple un salaire annuel de 30 millions d’euros net. Mais vu qu’il est arrivé libre en provenance du Barça, le sextuple Ballon d’Or représente déjà une opération gratuite pour le PSG. C’est en tout cas l’avis de Pierre Ménès.

« La venue de Messi est déjà presque remboursée »

« L’arrivée de Messi au PSG ne m’a pas ému du tout. On n’en a pas trop fait, car c’est le meilleur joueur du monde. C’est l’un des plus grands joueurs de l’histoire du foot. Son arrivée est quand même un évènement ! Il faut savoir qu’aujourd’hui, la venue de Messi est déjà presque remboursée. Entre les ventes de maillots, les nouveaux sponsors, Dior… Il n’y a que les gens qui ne comprennent rien aux finances qui pensent que Neymar ou Messi, c’est cher. Au PSG, ce qui est cher, c’est Danilo, Draxler, Kehrer… Des mecs qui ne font pas vendre un maillot et qui ne sont pas bons sur le terrain. Messi et Neymar, c’est tout sauf un problème pour le PSG. Après sur le début de saison de Messi, il a repris sur le tard à cause de la Copa América qu’il a survolé. Il a été blessé, il a loupé des matchs, et il est parti plusieurs fois en Argentine pour jouer avec sa sélection… À 34 ans, avec le décalage horaire pour faire des matchs à la mort en Amérique du Sud, c’est compliqué. Et il joue dans un contexte totalement différent de celui du Barça. Non, il faut lui laisser du temps à Paris », a lancé, sur la chaîne Youtube Les Incorrectibles, Ménès, qui ne croit toutefois pas trop au PSG en Ligue des Champions, surtout avec le niveau de jeu affiché par le groupe de Mauricio Pochettino cette saison…