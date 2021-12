Lionel Messi, le Barça pirate le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Lionel Messi est désormais un joueur du Paris Saint-Germain, mais du côté du Barça on veut exploiter jusqu'au bout le filon financier apporté par le septuple Ballon d'Or.

Un euro c’est un euro, et du côté du FC Barcelone, on est prêt à tout pour tenter de combler un déficit abyssal à quelques jours de l’ouverture d’un mercato qui sera encore une fois impacté par la gestion financière passée du club catalan. Mais du côté de Lionel Messi, on ne pensait toutefois pas que le Barça irait jusque-là pour gratter tout ce qu’il peut après le départ de la Pulga pour le Paris Saint-Germain l’été dernier. Même si les Blaugrana ne peuvent évidemment pas vendre leur maillot 2021-2022 floqué du nom de Lionel Messi, laissant le PSG remplir ses caisses avec cette tunique qui se vend par centaines de milliers à Paris, Joan Laporta a décidé de mettre en vente tout ce que son club peut faire dans le respect des contrats signés à l’époque avec celui qui était promis à jouer toute sa vie sous le maillot du Barça. Résultat, comme le fait remarquer AS, dans la boutique officielle du FC Barcelone, on trouve de quoi combler les fans de Leo Messi et pas à des prix bradés.

Lionel Messi rapporte encore un peu d'argent au FC Barcelone

Merry Christmas from the Messi family 🎄🤗 pic.twitter.com/gnTEerefdq — Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) December 25, 2021

Ainsi, un brassard de capitaine signé par Lionel Messi la saison passée se vend à 643,50 euros, tandis qu’un maillot dédicacé de 2013-2014 est disponible pour la coquette de somme de 2950 euros, la tunique 2020-2021 étant, elle, cédée pour 1170 euros. « Barcelone n'a pas pu renouveler Messi l'été dernier en raison de sa situation économique délicate, mais l'Argentin continue « de jouer » pour le Barça et aide son ancienne équipe à générer des revenus extra-sportifs grâce à l'exploitation de son image », se réjouit le quotidien sportif espagnol. Du côté du PSG, on laisse faire le club catalan, les rentrées financières engendrées par la signature de Lionel Messi étant sans commune mesure avec ceux engendrés par cette vente en parallèle de maillots et de brassard dédicacés. En effet, le club de la capitale serait désormais dans les deux plus gros vendeurs de maillots de football depuis que la Pulga a signé en août dernier. Un maillot que Jean Castex a même offert au Pape François lors d'une récente visite officielle du Premier Ministre au Vatican.